Filmy nagrodzone Oscarem na Netflix. Ponad 20 propozycji na wolny wieczór

Dziś, kiedy oferta platform streamingowych stale się poszerza, poszukiwanie odpowiedniego filmu na wieczór staje się niekiedy prawdziwym wyzwaniem. Dla wszystkich, którzy mają Netfliksa, przygotowaliśmy listę, która może nieco zawęzić poszukiwania.

Te filmy zostały docenione przez Amerykańską Akademię Filmową i niektóre z nich stało się klasykami gatunku. Sprawdźcie, co warto obejrzeć – wszystkie te tytuły znajdziecie na platformie Netflix.

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”



Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przyszłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, którzy stają jej na drodze.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Erin Brockovich”



Prawdziwa historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.



„Bohemian Rhapsody”



Dzięki oryginalnemu brzmieniu Queen staje się jednym z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.



„Wichry namiętności”



Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.



„Na Zachodzie bez zmian”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



„Historia małżeńska”



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



„Spirited Away: W krainie Bogów”



Mała Chihiro wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, aby ocalić swoich rodziców.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica”



Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.



„Lawrence z Arabii”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.



„Ikar”



Amerykański kolarz bada aferę dopingową, w którą uwikłany jest rosyjski naukowiec - demaskator numer jeden na celowniku Putina.



„Midnight express”



Młody Amerykanin, przyłapany podczas kontroli granicznej na przemycie haszyszu, trafia do tureckiego więzienia.



„Płoty”



Afroamerykanin należący do klasy robotniczej stara się utrzymać rodzinę i pokonać uprzedzenia rasowe.



„Spider-Man Uniwersum”



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.



„The Social Network”



Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.



„Gladiator”



Generał Maximus - prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec - w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.

