Tego nikt się nie spodziewał! Open'er Festival będzie emitowany na żywo w TVP!

Fani dobrej muzyki tłumnie przybywają do Gdyni na tegoroczny Open’er Festival, który rozpoczyna się już dziś – w środę, 2 lipca – na lotnisku w Kosakowie. Nie będzie Cię tam? Nic straconego! Każdy kto nie dotrze na ten jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Europie usłyszy i zobaczy transmisje i retransmisje koncertów gwiazd Openera w Telewizji Polskiej.

Open'er Festival w telewizji! Kogo będziemy mogli obejrzeć?

W środę, 2 lipca o 18.00 widzowie TVP1 zobaczą oryginalne artystyczne show w wykonaniu RAYE. Artystka – porównywana często z nieżyjącą Amy Winehouse – łączy w swojej twórczości R&B, jazz i soul. RAYE przybędzie do Gdyni prosto z festiwalu Glastonbury, gdzie jej wyjątkowy występ z dwoma premierowymi utworami na Pyramid Stage skradł serca fanów i z pewnością przejdzie do historii festiwalu.

Z kolei w czwartek, 3 lipca o 18.00 TVP1 pokaże występ Loli Young. Pochodząca z Londynu, 24-letnia artystka, swój pierwszy kontrakt podpisała w wieku 18 lat. Autorka albumu „This Wasn't Meant For You Anyway" jest jedną z najbardziej obiecujących wokalistek młodego pokolenia. O wielkiej popularności Loli świadczy fakt, że jej ubiegłoroczna trasa koncertowa wyprzedała się w kilka sekund.

Na antenach Telewizji Polskiej widzowie zobaczą także retransmisje występów między innymi artystów takich jak: Maribou State, Davida Kushnera, Caribou, St. Vincent, Camili Cabello i Molchat Doma.

Open’er Festival to kolejne po Orange Warsaw Festivalu międzynarodowe wydarzenie muzyczne, którego tegorocznym patronem medialnym jest Telewizja Polska. Festiwal przyciąga każdego roku najlepszych artystów z całego świata, którzy wyznaczają muzyczne trendy. Open’er wrócił do Telewizji Polskiej po 15-letniej nieobecności.

Czytaj też:

Orange Warsaw Festival i Open’er Festival Powered by Orange nadchodzą! Gotowi na festiwalowy szał?Czytaj też:

Edyta Górniak żali się fanom. „Jestem w pułapce”