Nowe wieści o stanie zdrowia Joanny Kołaczkowskiej. Górski: To wydarzyło się nagle

Ulubienica publiczności, artystka sceny kabaretowej, przechodzi bardzo trudny czas. Jakiś czas temu jej sceniczni koledzy ujawnili, że artystka zmaga się z nowotworem. Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju przekazał, czego Joanna potrzebuje dziś najbardziej.

„Sytuacja jest poważna”. Robert Górski o stanie zdrowia Kołaczkowskiej

O chorobie Joanny Kołaczkowskiej świat dowiedział się z mediów społecznościowych Kabaretu Hrabi. Artystka wycofała się z życia zawodowego, zawieszając udział w występach i trasach, by skupić się na leczeniu. Robert Górski, bliski współpracownik Kołaczkowskiej, w rozmowie z „Faktem” przyznał, że diagnoza była dla wszystkich ogromnym szokiem. „To było wielkie zaskoczenie. Szok, bo chyba nawet ona sama nie wiedziała, że ma jakieś poważne problemy ze zdrowiem. To wydarzyło się tak nagle i przybrało gwałtowną postać”.

Dodał też, że mimo licznych prób, nie udało mu się uzyskać wielu szczegółów o stanie zdrowia artystki. „Próbowałem się czegoś dowiedzieć i dowiedziałem się tyle, że jest otoczona opieką i że to jest poważna sprawa”. Podkreślił niespożyte siły koleżanki, które niosą wszystkim nadzieję. „Asia jest pełna życia. Byłem zawsze zaskoczony ilością przedsięwzięć, w których bierze udział. Teraz wszystko zostało przerwane. Sytuacja jest poważna, ale mamy nadzieję, że szybko się z tego wykaraska” – zapewnił Górski.

Górski: Wszystko, czego potrzebuje Asia...

Wczoraj informowaliśmy o apelu o wsparcie duchowe, jaki opublikował w mediach społecznościowych Dariusz Kamys z Kabaretu Hrabi. W poruszającym wpisie prosił fanów, by 2 lipca o godz. 12:00 poświęcili chwilę na modlitwę lub dobre myśli dla Joanny. „Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością. Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego” – napisał Kamys.

Robert Górski również przyłącza się do prośby. „Dostajemy odpowiedź, że wszystko, czego potrzebuje Asia, to modlitwa i wsparcie. O to właśnie apelował Darek oraz inni bliscy. Na razie możemy się tylko przyłączyć do tej prośby i akcji, którą zainicjował Darek”. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Zarówno znani artyści, jak i mnóstwo fanów Joanny udostępniło już post Kamysa, dodając od siebie życzenia zdrowia dla Joanny Kołaczkowskiej i ciepłe słowa otuchy.

