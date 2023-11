Co w tym tygodniu trafi na Netflix? Lista nowych seriali i filmów

Na Netflix w tygodniu od 20 do 26 listopada pojawi się aż 12 nowych tytułów. Przygotowaliśmy dla was listę premier, abyście niczego nie przeoczyli. Wśród świeżynek na platformę trafią takie tytuły jak „Nie liczę, że ktoś mi uwierzy”, „Gry miłosne” czy „Zupełnie normalna rodzina”. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie na wolne wieczory w tym tygodniu.

Nowości na Netflix od 20 do 26 listopada. Lista premier

„Ustalone z góry” – poniedziałek



Nagrodzony Oscarem reżyser Roger Ross Williams przenosi na ekran książkę dr. Ibrama X. Kendiego „Stamped from the Beginning”. Ta wydana w 2016 roku pozycja wyróżniona National Book Award opowiada historię rasistowskich idei oraz ich potężnego wpływu na historię Ameryki.



„Leo” – środa



Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka. Aktor i komik Adam Sandler („Hotel Transylwania”, „Od wesela do wesela”) jest całkowicie w swoim żywiole, użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca…



„Squid Game: Wyzwanie” – środa



456 graczy weźmie udział w konkursie, którego główną nagrodą jest oszałamiająca kwota 4,56 mln dolarów. Wykonując serię zadań inspirowanych oryginalnym serialem (i nie tylko), uczestnicy będą musieli wykazać się zmysłem strategicznym, siłą charakteru oraz zdolnością zawierania sojuszy, aby utrzymać się w grze.



„Jak kuchnia afroamerykańska zmieniła Amerykę”, sezon 2. – środa



W drugim sezonie wciągającego i nagrodzonego serialu dokumentalnego „Jak kuchnia afroamerykańska zmieniła Amerykę” gospodarz Stephen Satterfield znów zabiera nas w podróż po USA. Tym razem pokazuje potężny i budujący wpływ, jaki zwyczaje kulinarne Afroamerykanów wywarły na ruchy walczące o sprawiedliwość społeczną, społeczności lokalne oraz kulturową kreatywność kraju.



„My Little Pony: Zmieniaj świat” – czwartek



Ponownie witamy w Equestrii - krainie pełnej kucykowej magii. Gdy są z nami Zipp, Sunny, Izzy, Pipp i Hitch, przygoda czeka za rogiem!



„My Daemon” – czwartek



Początkująca tajska firma produkcyjna Studio Igloo przenosi na ekrany oryginalną opowieść Hirotaki Adachiego (Otsuichi) o przyjaźni chłopca i demona.

W niedalekiej przyszłości wybuch nuklearny sprawia, że Ziemia na chwilę pokrywa się z piekłem. Ziemskie powietrze zostaje zanieczyszczone piaskową burzą z piekła. Mieszkający w centrum Tokio uczeń szkoły podstawowej, Kento, znajduje w lesie czerwone ziarnko piasku. Wyhodowuje z niego „demona”, którego nazywa Anna. Razem wiodą szczęśliwe życie. Jednak ludzie, którzy dowiadują się o istnieniu Anny, od razu zaczynają pałać do niej nienawiścią i próbują ją zabić. Kento chce chronić swojego demona, ale gdy jego matka ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, zabiera Annę i rusza jej na pomoc.



„Pokémon: Najwspanialsze podróże – seria” – czwartek



Młody trener Ash i jego nowy przyjaciel Goh biorą udział w badaniach profesora Cerise'a oraz podróżują po świecie, zdobywając coraz większą wiedzę na temat Pokémonów.



„Doi Boy” – czwartek



Uchodźca zostaje pracownikiem seksualnym w Tajlandii i daje się wciągnąć w ryzykowny plan jednego z klientów, w którym upatruje szansy na lepsze życie.



„Gry miłosne” – czwartek



Eva odnosi sukces za sukcesem i twardo stąpa po ziemi. Alex jest geniuszem, którzy marzy o tworzeniu gier. Naprawdę się kochają. Jednak w przeddzień ich ślubu Alexa, który próbuje zdążyć na ceremonię, spotyka cała seria niefortunnych wypadków. Teraz Eva i Alex muszą dokonać niemożliwego. Przy okazji przekonają się, czy naprawdę są dla siebie stworzeni. Silvio Guindane debiutuje jako reżyser. Obsada: Dan Ferreira i Dandara Mariana.



„Nie liczę, że ktoś mi uwierzy” – czwartek



Juan Pablo wybiera się ze swoją dziewczyną Valentiną do Barcelony na studia doktoranckie. Jednak jeszcze przed wyjazdem z Meksyku wplątuje się w siatkę przestępczą. Chociaż jego życie przybiera czasem absurdalny, a czasem złowieszczy obrót, zyskuje inspirację do napisania powieści swoich marzeń. Na podstawie powieści Juana Pablo Villalobosa. Reżyseria: Fernando Frías de la Parra („Już mnie tu nie ma”).



„Ostatnie wezwanie do Stambułu” – czwartek



Opowieść o Nowym Jorku, miłości i drugich szansach… Serin i Mehmet przypadkowo spotykają się na lotnisku, skąd mają odlecieć do Stambułu. Tymczasem przed nimi niezapomniana nowojorska noc pełna podniecenia, pożądania i pokus. Spędzają razem najlepsze chwile swojego życia. Jest tylko jeden problem — oboje mają małżonków.



„Zupełnie normalna rodzina” – czwartek



Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka — Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?Czytaj też:

