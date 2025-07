W oczekiwaniu na kinową kontynuację. Zobacz dziś, jak się zaczęło piekło na obcasach!

Gdy Anne Hathaway staje naprzeciw Meryl Streep, wiesz, że to będzie film, który nie pozwoli na mrugnięcie okiem. „Diabeł ubiera się u Prady”, jeden z najbardziej ikonicznych komediodramatów XXI wieku, powraca na ekrany, przypominając, że w świecie mody nie ma litości.

Meryl Streep w roli ikony świata mody

Andrea Sachs (w tej roli Hathaway), świeżo po studiach dziennikarskich, trafia na wymarzoną rozmowę o pracę do prestiżowego magazynu „Runway”. Jej nowa szefowa to sama Miranda Priestly, redaktor naczelna z piekła rodem, którą Meryl Streep zamieniła w niezapomnianą ikonę modowej bezwzględności. Andrea szybko przekonuje się, że dyplom i ambicje to za mało. W świecie Mirandy liczy się perfekcja, bezwarunkowa lojalność i gotowość na wszystko – od rezygnacji z życia prywatnego po zdobycie Harry’ego Pottera przed premierą, bo „jej córki tego potrzebują”.

„Diabeł ubiera się u Prady”. Opowieść o sukcesie, który może kosztować zbyt wiele

Dzięki wsparciu ekscentrycznego stylisty Nigela (Stanley Tucci) i błyskawicznej metamorfozie, Andrea błyszczy na salonach. Zawodowy awans ma swoją cenę – traci kontakt z przyjaciółmi, rodziną, a nawet własnym chłopakiem. Z czasem zaczyna zadawać sobie pytanie: czy naprawdę warto poświęcać wszystko dla jednego nazwiska i kilku luksusowych szpilek?

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lauren Weisberger i został wyreżyserowany przez Davida Frankela, znanego z „Seksu w wielkim mieście”. Produkcja z 2006 roku do dziś pozostaje aktualna jako gorzka satyra na obsesję sukcesu i toksyczną kulturę korporacyjną, owiniętą w jedwab i brokat. „Diabeł ubiera się u Prady” to nie tylko opowieść o modzie, ale o cenie, jaką płacimy za spełnianie cudzych oczekiwań.

W czerwcu 2025 r. ruszyły prace nad „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Disney oficjalnie potwierdził, że długo wyczekiwana kontynuacja wielkiego przeboju trafi do kin 1 maja 2026 roku. W oczekiwaniu na kinową premierę warto sobie przypomnieć, jak się to wszystko zaczęło. Do zobaczenia dziś, w czwartek 3 lipca o godz. 21:00 na kanale Polsat Film.

