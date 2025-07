Netflix przywrócił globalny hit sprzed lat! Nowa część już online!

Pierwsza część filmu „The Old Guard”, który powstał na kanwie komiksu Grega Rucka, wydana została w lipcu 2020 roku i szybko stała się najpopularniejszą pozycją w premierowy weekend (później zajmowała drugie i czwarte miejsce w kolejne dwa weekendy). 17 lipca teggo samego roku Netflix poinformował, że film jest na dobrej drodze, aby dotrzeć do 72 milionów gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech tygodni, co plasuje go w pierwszej dziesiątce najbardziej udanych oryginalnych premier w historii platformy. W październiku 2020 roku serwis przekazał, że rzeczywista liczba wyniosła 78 milionów. Niedługo później „Variety” poinformował, że film był siódmym najczęściej oglądanym tytułem na streamingach w 2020 roku.

Trudno się zatem dziwić, że Netflix postanowił kontynuować tę historię. Fani musieli na to trochę poczekać, ale opłacało się – dziś „The Old Guard 2” wylądował na Netflix. W tej części Andy i jej drużyna nieśmiertelnych wojowników powracają, aby chronić ludzkość przed potężnym nowym wrogiem, który zagraża jej istnieniu.

Kontynuacja wielkiego hitu Netfliksa już w sieci!

Andy (Charlize Theron) powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker (Matthias Schoenaerts) nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh (Veronica Ngô) pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) i James Copley (Chiwetel Ejiofor) korzystają z pomocy Tuah (Henry Golding) — starego przyjaciela, który może okazać się niezbędny do rozwikłania tajemnicy nieśmiertelności. Film „The Old Guard 2” — z gościnnym występem Umy Thurman — wyreżyserowała Victoria Mahoney. To emocjonujący, naszpikowany akcją sequel osadzony w świecie, który narodził się w wyobraźni Grega Rucki oraz ilustratora Leandro Fernandeza.

Film „The Old Guard 2” obejrzycie na Netflix od środy 2 lipca.

Czytaj też:

Netflix zasypuje nowościami! Aż 24 premiery w tym tygodniu!Czytaj też:

30 najlepszych miniseriali według użytkowników Reddita. Każdy z nich to sztos