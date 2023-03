„Bliscy”. Olaf Lubaszenko w nowym filmie Jaroszuka. Będzie hit? Zobaczcie zwiastun

„Bliscy" są drugim pełnometrażowym filmem Grzegorza Jaroszuka, reżysera zaskakującego serialu Netflixa „Pewnego razu na krajowej jedynce" oraz wyjątkowego debiutu „Kebab i Horoskop", który zdążył już zasłynąć jako twórca osobny, z dużym wyczuciem posługujący się tak ryzykownymi środkami jak absurd i groteska. „Bliscy" to nietuzinkowa opowieść o „everymenach" i ich poważnych problemach.

„Bliscy". O czym jest film?

Ojciec (Olaf Lubaszenko) z dwójką swoich dorosłych dzieci (Izabela Gwizdak, Adam Bobik) poszukują matki, która pewnego dnia bez słowa wyjaśnienia odchodzi od męża. Jej zniknięcie jest impulsem do odpowiedzi na pytanie co to znaczy być dla kogoś kimś bliskim.

Ojciec wraz z synem i córką udają się w podróż po zawiłym i tajemniczym świecie osiedla, odkrywając tropy, które tylko pozornie się łączą. Po drodze spotykają sąsiadów, których opowieści ujawniają zupełnie nieznany obraz matki. Podążają coraz dziwniejszymi ścieżkami, by w końcu odkryć zaskakującą prawdę.

Rozdarty między groteską, a realizmem film „Bliscy" to portret bohaterów, którzy konfrontowani ze sobą, starają się uporządkować łączące ich relacje. To film, który czasem w subtelny i zabawny sposób, a czasem dojmująco i bezpośrednio zadaje pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi i na które odpowiedzieć sobie musi każdy z nas.

Kto w obsadzie?

W obsadzie filmu znaleźli się: Olaf Lubaszenko („Kobiety mafii"), Adam Bobik („Minuta ciszy"), Izabela Gwizdak („Diagnoza"), Piotr Żurawski („Chyłka") i Piotr Trojan („25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", „Johnny"). Film został wyprodukowany przez firmę MD4, która w swoim łamiącym schematy portfolio ma takie obrazy jak: „Baby Blues" Katarzyny Rosłaniec, „W imię..." Małgorzaty Szumowskiej i „Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej.

Film „Bliscy” trafi do kin już 19 maja.

Czytaj też:

3. sezon serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” ze zwiastunem. A w nim... Meryl StreepCzytaj też:

Quiz z przebojów Anny Jantar