Zniszczył setki samolotów i dwa razy uciekł gestapo. Sensacyjna historia dziś w telewizji

Jeden z najważniejszych polskich filmów wojennych lat 70. dramatyczne i brawurowe działania asa brytyjskiego i polskiego wywiadu i dywersji działającego w Grecji, Jerzego Iwanowa-Szajnowicza, opisanych w książce Stanisława Strumpha-Wojtkiewicza. W „Agenta nr 1” w obrazie z 1971 r. w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego wcielił się Karol Strasburger.

„Agent nr 1”: sportowiec, sabotażysta, symbol bohaterstwa

Jerzy Iwanow-Szajnowicz urodził się jako syn Polki i Rosjanina, a wychowywał się w Grecji, gdzie jego matka wyszła ponownie za mąż. Po wybuchu II wojny światowej próbował wstąpić do polskiej armii, jednak ostatecznie trafił do brytyjskiego wywiadu. Po szkoleniu w Aleksandrii został przerzucony do Grecji, gdzie prowadził działalność sabotażową. Dzięki swoim umiejętnościom sportowym – był znakomitym pływakiem i reprezentantem Polski w piłce wodnej – przeprowadzał brawurowe akcje: montował ładunki wybuchowe pod wodą, uszkodził lub zniszczył blisko 400 samolotów, podpalał niemieckie łodzie, a nawet eksplodował motorówkę w bazie okupanta. Jego działalność była tak skuteczna, że niemieckie służby wyznaczyły za niego bardzo wysoką nagrodę. Dwukrotnie udało mu się uciec z rąk gestapo. Za trzecim razem został jednak schwytany. Skazany na potrójną karę śmierci próbował jeszcze raz ucieczki w drodze na egzekucję.

Losy asa wywiadu dziś w telewizji

Dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję zobaczyć historię tego niezwykłego człowieka na ekranie. Film „Agent nr 1” to opowieść o odwadze, poświęceniu i walce o wolność, oparta na faktach, które brzmią jak scenariusz hollywoodzkiego thrillera.

Jerzy Iwanow-Szajnowicz (Karol Strasburger), syn Polki i Rosjanina, trafia do Salonik, kiedy jego matka wychodzi za mąż po raz drugi za Greka. Doskonale włada językami: angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim i greckim. Studiuje w Belgii i Francji. Wybuch drugiej wojny światowej zastaje go w Grecji. Przybraną ojczyznę opuszcza jednym z ostatnich statków. Z powodów formalnych nie zostaje przyjęty do polskiego wojska, nawiązuje więc kontakt z brytyjskim wywiadem. W 1941 roku, po przeszkoleniu w Aleksandrii, trafia do Grecji, gdzie przeprowadza niezwykle śmiałe akcje dywersyjne. Przekazuje Brytyjczykom informacje na temat ruchów wojsk niemieckich w Grecji, konwojach odpływających do Afryki Północnej, a także o lotniskach polowych i zakładach pracujących na potrzeby okupanta. Dwukrotnie udaje mu się uciec gestapo. Za trzecim razem opuszcza go jednak szczęście.

„Agent nr 1” już dziś, w poniedziałek 23 czerwca o godz. 14 na antenie Kino Polska.

