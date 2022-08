Netflix ujawnił nowości. We wrześniu czeka nas masa oglądania

W tym miesiącu na Netflix: długo oczekiwany film „Broad Peak”, przedstawiający historię legendarnego polskiego himalaisty Macieja Berbeki (w roli głównej Ireneusz Czop). W serwisie premierę będzie miała także „Blondynka”, fikcyjny portret Marilyn Monroe, nieśmiertelnej ikony kina (w roli głównej Ana de Armas). Dla fanów anime Netflix przygotował serial „Cyberpunk: Edgerunners”. We wrześniu w serwisie zadebiutuje również nowy sezon serialu „Cobra Kai” oraz „Przeznaczenie: Saga Winx”. Co jeszcze obejrzymy? Przejrzyjcie listę.

„Cobra Kai”, sezon 5. – 9 września



Terry zaprowadza nowe porządki w dojo Cobra Kai, a Daniel, Johnny i dawny sprzymierzeniec łączą siły, aby stoczyć bitwę, która rozegra się nie tylko na macie.



„Szkoła złamanych serc” – 14 września



Prowokacyjny mural ujawnia wszystkie szkolne romanse. Jego autorka, Amerie, musi stawić czoło niemiłym konsekwencjom: koledzy zrywają z nią wszelkie kontakty.



„Przeznaczenie: Saga Winx”, sezon 2. – 16 września



Studenci Alfei muszą obronić Solarię przez potężnymi wrogami. Bloom ma problemy z kontrolowaniem swoich mocy.



„Szybki cash”, sezon 2. – 22 września



Dręczona wspomnieniami o Salimie Leya nie może uciec od swojej przeszłości. Bezlitosna pogoń za łatwymi pieniędzmi wciąż trwa.



„Cesarzowa Sisi” – 29 września



W XIX-wiecznej Austrii namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze.



„Broad Peak” – 14 września



Po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu się wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął.



„Koniec drogi” – 9 września



Brenda, świeżo owdowiała matka, próbuje chronić swoją rodzinę w przerażającej podróży, gdy morderstwo i zaginiona torba z pieniędzmi stają się początkiem walki o życie.



„Zróbmy zemstę” – 16 września



Zdetronizowana królowa ekskluzywnej szkoły prywatnej w tajemnicy umawia się ze skromną nową uczennicą, że każda z nich zemści się na wrogach drugiej.



„Athena” – 23 września



Tragiczna śmierć młodego chłopca wywołuje na osiedlu Athena prawdziwą wojnę, w której kluczową rolę odgrywają starsi bracia ofiary.



„Blondynka” – 28 września



Oparty na bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates odważny, fikcyjny portret Marilyn Monroe z Aną de Armas w roli głównej.



„Cyberpunk: Edgerunners” – wkrótce



W dystopijnym mieście, w którym cybernetyczne modyfikacje organizmu to norma, zdolny chłopak z ulicy chce zostać wyjętym spod prawa najemnikiem - edgerunnerem.



„Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy” – 24 września



Długa i pełna przygód droga braci Elriców dobiega końca w finale, w którym muszą oni zmierzyć się z zagrażającym całemu krajowi niebezpieczeństwem nie z tego świata.



„Jane Eyre” – 1 września



Osierocona Jane Eyre (Mia Wasikowska) została oddana pod opiekę pani Sary Reed, żony wuja. Nowa rodzina jej jednak nie lubiła i trafiła do szkoły Lowood. Spędziła w niej osiem lat, pracując pod koniec jako nauczycielka. Pragnąc się usamodzielnić przyjmuje posadę guwernantki w posiadłości Thornfield.



„Chef's Table: Pizza” – 7 września



Zasmakuj najlepszej pizzy świata przygotowywanej przez szefów kuchni, którzy ze wszystkich składników najbardziej cenią pasję, kreatywność i pracowitość.



„Księgowy” – 1 września



Christian Wolff (Ben Affleck), matematyczny geniusz zdecydowanie lepiej czuje się w towarzystwie liczb niż ludzi. Po godzinach pracuje jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie. Gdy rząd zaczyna deptać mu po piętach, podejmuje współpracę z legalną firmą.



„Pachnidło. Historia mordercy” – 1 września



Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw), zafascynowany zmysłowym światem aromatów, pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie. Z chwilą gdy poznaje zapach kobiety, jego fantazja staje się obsesją. Aby zaspokoić swoje pragnienie, nie zawaha się zostać mordercą.



„Przylądek strachu” – 1 września



Niebezpieczny psychopata Max Cady (Robert De Niro) wychodzi na wolność po czternastu latach spędzonych w więzieniu. Ma jeden cel: chce zemścić się na swym adwokacie, Samie Bowdenie (Nick Nolte) i zaczyna terroryzować jego rodzinę.Czytaj też:

