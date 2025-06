Nowy uwielbiany serial powróci! Świetne info dla fanów

Pierwszy sezon serialu medycznego zebrał wiele fantastycznych recenzji zarówno wśród krytyków, jak i widzów. To skłoniło produkcję do kontynuowania tej historii. Właśnie rozpoczynają się zdjęcia do drugiego sezonu „The Pitt”. Kiedy zobaczymy kolejne premierowe odcinki w serwisie?

Wraca perełka HBO Max. Kiedy premiera? Co wiemy?

Główne skrzypce w „The Pitt” gra Noah Wyle, którego polska publiczność kojarzyć może z innego medycznego hitu – serialu „Ostry dyżur”, w którym pojawił się jako doktor John Carter. Od zakończenia pracy na planie hitu aktor pojawia się co roku w jednej produkcji. W 2022 roku było to „At the Gate”, rok wcześniej „Leverage: Redemption”, a w 2025 roku przyszła kolej na „The Pitt”, który okazał się ogromnym hitem HBO Max.

Składający się z 15 odcinków 1. sezon serialu pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.

W obsadzie, oprócz Noah Wyle'a jako dr Michaela „Robby” Robinavitcha, występują: Tracey Ifeachor jako Dr. Collins, Patrick Marron Ball jako Dr. Langdon, Supriya Ganesh jako Dr Mohan, Fiona Dourif jak Dr McKay, Taylor Dearden jako Dr. King, Isa Briones jako Dr. Santos, Gerran Howell jako Whitaker, Shebana Azeez jako Javadi oraz Katherine LaNasa jako Dana Evans.

Od dziś wiemy już, że właśnie ruszyły zdjęcia do kolejnej odsłony tej opowieści (w studio Warner Bros w Burbank w stanie Kalifornia), a 2. sezon serialu „The Pitt” zadebiutuje w serwisie HBO Max w styczniu 2026 roku.

Czytaj też:

Skończyłeś „Dept. Q”? Te seriale pomogą ci przetrwać detektywistyczną pustkęCzytaj też:

6 dobrych seriali na streamingach, których nie oglądałeś