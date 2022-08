Lista nowości na Disney+ we wrześniu. Będą niespodzianki dla widzów

8 września obchodzimy Disney+ Day - wyjątkowy dzień, podczas którego odbywają się premiery produkcji od wszystkich najważniejszych marek na platformie. W tym roku widzów zaskoczy pierwszy brytyjski serial Disney+ „Sezon ślubny”, adaptacja klasyka Disneya „Pinokio”, nowy serial biograficzny „Mike”, nowy serial animowany Pixara „Auta w trasie” oraz wiele innych. Ponadto, pojawi się również wiele nowych odcinków seriali, które już podbiły serca widzów, w tym nowe odcinki „Mecenas She-Hulk” czy „High School Musical: Serial”. Oto lista nowości, jakie już niebawem obejrzymy na Disney+.

„Stary człowiek”, serial – 28 września



Serial oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry’ego o tym samym tytule. „Stary człowiek” opowiada historię Dana Chase’a - byłego agenta CIA, który wiele lat wcześniej wystąpił ze służby, by zaznać spokojnego życia. Jednak gdy pojawia się zabójca, którego celem jest zlikwidowanie Chase'a, stary funkcjonariusz uświadamia sobie, że aby zapewnić sobie przyszłość, musi pogodzić się z przeszłością. Asystent dyrektora FBI ds. kontrwywiadu zostaje wezwany do polowania na Chase'a ze względu na jego skomplikowaną przeszłość związaną z uciekinierem.



„Witamy we Wrexham” – 21 września



Rob McElhenney („U nas w Filadelfii”) i Ryan Reynolds („Deadpool”) postanawiają zostać właścicielami trzeciego najstarszego profesjonalnego klubu piłkarskiego na świecie. „Witamy we Wrexham” to serial dokumentalny śledzący marzenia i troski Wrexham, robotniczego miasteczka w Północnej Walii, w Wielkiej Brytanii, gdy dwie hollywoodzkie gwiazdy przejmują na własność historyczny, ale borykający się z problemami klub piłkarski.



„Pistol” – 7 września



Sex Pistols są w centrum szalonej rewolucji rock and rolla, a w centrum serialu „Pistol” jest nie kto inny jak Steve Jones – jeden z założycieli i gitarzysta zespołu. Zabawna, emocjonalna, a momentami łamiąca serce podróż Jonesa prowadzi nas przez wielowątkową opowieść o trzech najbardziej pamiętnych, pełnych chaosu i twórczego sosu latach w historii muzyki.



„Mike” – 8 września



Serial opowiada o dzikim, tragicznym i kontrowersyjnym życiu i karierze mistrza wagi ciężkiej Mike'a Tysona - jednej z najbardziej polaryzujących postaci w kulturze sportowej.



„Hokus Pokus 2” – 30 września



Minęło 29 lat, odkąd ktoś zapalił świecę Czarnego Płomienia i wskrzesił siedemnastowieczne siostry, które łakną zemsty. Teraz jedynie trzej licealiści mogą powstrzymać drapieżne czarownice przed zrujnowaniem wigilii Wszystkich Świętych w Salem.



„Andor” – 21 września



Serial „Andor” odkrywa nową perspektywę ze świata „Gwiezdnych wojen”, skupiając się na podróży Cassiana Andora. Serial przybliża opowieść o rodzącej się rebelii przeciwko Imperium i o tym, jak ludzie i planety się w nią zaangażowali. To czas pełen niebezpieczeństw, podstępów i intryg, a Cassian wkroczy na ścieżkę, której przeznaczeniem jest uczynienie z niego bohatera rebelii.



„The Kardashians”, sezon 2. - 22 września



Kamery powracają, aby uchwycić zmieniające się jak w kalejdoskopie życie Kardashianek - Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Jedna z najsłynniejszych rodzin zaprasza widzów, by towarzyszyć jej w trakcie największych triumfów i życiowych batalii. Zobaczymy ogniste romanse, przełomowe momenty i niewyobrażalne sukcesy. Mimo że opinia publiczna ma dostęp do prywatności Kardashianek, więzi rodzinne pozostają nierozerwalne.



„Thor: Miłość i grom” – 8 września



Film ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.



„Sezon ślubny” - 8 września



Serial opowiada o dzikim romansie beznadziejnych romantyków Stefana (w tej roli Gavin Drea) i Katie (Rosa Salazar), którzy również znajdują się w centrum śledztwa w sprawie morderstwa.



„Pinokio” – 8 września



Wiedziony ciekawością, Pinokio wyrusza w podróż pełną przygód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji. Na swojej drodze spotyka magiczną wróżkę, olbrzymiego ślimaka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, a nawet zwiedza ogromny brzuch wieloryba. Jego śladami wyrusza zaniepokojony Gepetto.



„Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi” – 8 września



Nowy film dokumentalny, który pokazuje tworzenie epickiej serii limitowanej. Zawiera nigdy wcześniej nie widziane nagrania zza kulis, wywiady, wizyty w sklepie ze stworzeniami i w dziale rekwizytów.



„Bertie Gregory odkrywa świat” – 8 września



Program przyrodniczo-podróżniczy, w którym towarzyszymy młodemu podróżnikowi w jego niezwykłych wyprawach śladem wyjątkowych dzikich zwierząt.



„Tierra Incognita” – 8 września



Serial śledzi losy Erica Dalarasa (Pedro Maurizi) - nastolatka, który szukając prawdy stojącej za tajemniczym zniknięciem jego rodziców osiem lat wcześniej, odkrywa świat, od którego włos jeży się na głowie.



„Welcome to the Club” – 8 września



Pełna humoru, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia człowieka, który nie zamierza żegnać się z życiem. Ron żyje z dnia na dzień. Pali jak smok, lubi bourbon, kobiety i rodeo. Nic ponad szybkie i proste przyjemności.



„Dorastanie” – 8 września



Film krótkometrażowy z serii “Simpsonowie".



„Auta w trasie” – 8 września



Zygzak McQueen i Złomek wyruszają na wschód kraju, by spotkać się z siostrą Złomka.Czytaj też:

Znamy polskiego kandydata do Oscara 2023!