Bilety na ten film sprzedawały się jak świeże bułeczki. Dziś obejrzysz go za darmo w telewizji

Melodyjkę z czołówki tego filmu potrafi zapewne do dziś zanucić niejeden z kinomanów. Już dziś wieczorem na ekranach telewizorów — klasyk z Peterem Sellersem i Davidem Nivenem, czyli „Różowa Pantera”!

Przekomiczne starcie niezdarnego detektywa z błyskotliwym złodziejem

Tytułowy „Fantom” (David Niven), elegancki arystokrata i jednocześnie nieuchwytny złodziej klejnotów, planuje ukraść legendarny brylant – Różową Panterę – należący do księżniczki Dali (Claudia Cardinale). Na jego drodze staje inspektor Jacques Clouseau (Peter Sellers), nieporadny, lecz ambitny funkcjonariusz policji, który ma chronić zarówno klejnot, jak i jego właścicielkę. Fantom ma jednak istotną przewagę – jego kochanką jest żona Clouseau, Simone (Capucine), która zdradza mu policyjne plany męża. Cała intryga rozwija się w luksusowym, zimowym kurorcie, gdzie spotyka się światowa śmietanka towarzyska. Tam również pojawia się George (Robert Wagner), siostrzeniec sir Charlesa, który również postanawia zdobyć klejnot, nieświadomie komplikując sprawę.

Komedia pomyłek, która bawi od lat

Seria nieporozumień, zasadzki, zamieszanie i pościgi prowadzą wszystkich bohaterów do Rzymu, gdzie podczas balu maskowego dochodzi do kulminacji akcji. Clouseau, przekonany, że jest o krok od rozwiązania zagadki, sam zostaje wplątany w misterną intrygę. „Różowa Pantera” to nie tylko film detektywistyczny – to przede wszystkim świetna komedia pomyłek z wyjątkowo zabawną rolą Petera Sellersa, który stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kina komediowego. W Polsce lat 70. i 80. obraz cieszył się ogromną popularnością, stając się dla wielu widzów synonimem rozrywki na najwyższym poziomie.

To klasyk, który warto sobie przypomnieć – choćby po to, by znów usłyszeć charakterystyczny motyw muzyczny Henry’ego Manciniego i zobaczyć, jak błyskotliwie można połączyć kryminał z niekończącą się serią gagów. „Różowa Pantera” już dziś, we wtorek, 17 czerwca o godz. 21:15 na antenie TVP Kultura.

