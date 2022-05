Netflix wprowadza kilka nowych funkcji. Powstała też wyjątkowa biblioteka

O nowych funkcjach opowiedziała w opublikowanym wideo dyrektorka ds. Dostępności Heather Dowdy. Od tego miesiąca do początku 2023 roku Netflix będzie udostępniać te funkcje w kolejnych krajach i kolejnych językach, w tym hiszpańskim, portugalskim i francuskim. „Przez długie lata o dostępności treści rozrywkowych decydowało miejsce zamieszkania i język. Jeszcze do niedawna osoby korzystające z audiodeskrypcji lub podpisów dla niesłyszących i niedosłyszących mogły oglądać historie tylko w swoich językach. Zwiększając liczbę języków audiodeskrypcji i podpisów dla niesłyszących i niedosłyszących do ponad 20, chcemy dać wszystkim użytkownikom naszego serwisu szansę zobaczenia na ekranie własnego życia — niezależnie od tego, skąd pochodzą, jakim językiem mówią i z jaką niepełnosprawnością żyją” – podała Dowdy.

Co więcej, Netflix wprowadzi także oznaczenia swoich filmów, seriali i programów z audiodeskrypcją i podpisami dla niesłyszących i niedosłyszących w przeglądarce i systemie iOS, aby ułatwić wszystkim widzom odkrywanie historii odpowiadających ich potrzebom.

Nowa kolekcja na Netflix

Utworzona została też kolekcja „Blaski i cienie życia z niepełnosprawnością”, która liczy już ponad 50 filmów, seriali i programów o osobach z niepełnosprawnościami. „Na świecie żyje ponad miliard takich osób, dlatego bardzo mnie cieszy możliwość opowiadania bardziej inkluzywnych historii i nawiązania bliższego kontaktu z tymi społecznościami. Zaplanowaliśmy również w wybranych krajach pokazy z ułatwieniami dostępu, aby pokazać całemu światu, jak działają audiodeskrypcja i podpisy dla niesłyszących i niedosłyszących, a także dowiedzieć się od widzów, co jeszcze możemy zrobić, aby uczynić rozrywkę bardziej dostępną” – przekazała Dowdy.

