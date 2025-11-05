Znany influencer ubrał choinkę. Internauci w szoku. „To chyba za wcześnie!”

Akop Szostak, znany zawodnik MMA i trener personalny, zaskoczył swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcie ubrane choinki. Wraz z narzeczoną Michaliną Zagórską rozpoczął przygotowania do świąt – prawie dwa miesiące wcześniej niż większość Polaków.

Akop Szostak kocha święta

Akop Szostak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata sportów walki. Zawodnik MMA, kulturysta i trener personalny ormiańsko-rosyjskiego pochodzenia od lat łączy karierę sportową z aktywnością medialną. Na swoim koncie ma tytuł mistrza Polski w kulturystyce oraz występy w największych federacjach MMA, m.in. w KSW. Poza ringiem jest również influencerem i autorem książek, który chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym.

Jeszcze wiosną tego roku Szostak kończył długi etap swojego życia – rozwód z Sylwią Szostak po 11 latach małżeństwa. Dziś jest znów zakochany i szczęśliwy. Jego serce skradła Michalina Zagórska, specjalistka ds. marketingu w jednej z sieci restauracji. Para poznała się zaledwie kilka miesięcy temu, ale tempo ich związku imponuje: wspólne mieszkanie, zaręczyny i przeprowadzka do Trójmiasta.

Choinka już stoi. „To będą nasze pierwsze wspólne święta”

Choć do Bożego Narodzenia zostało jeszcze niemal siedem tygodni, Akop i Michalina postanowili już teraz wprowadzić się w świąteczny nastrój. Na początku listopada w ich domu stanęła pięknie przystrojona choinka.

„Do świąt zostało 49 dni! My już oficjalnie rozpoczęliśmy przygotowania! Choinka stoi, więc pora na resztę świątecznych dekoracji. To będą nasze pierwsze wspólne święta i na pewno będą niezapomniane, bo oboje je uwielbiamy” – napisał influencer w mediach społecznościowych.

Dla Akopa to symboliczny moment. Rok temu, po rozstaniu z żoną, po raz pierwszy od dawna spędził te dni samotnie i jak sam przyznał — nie czuł wówczas prawdziwego ducha świąt. Teraz wraca do tradycji. W domu znów królują choinka, lampki, bombki i świąteczne dekoracje. Widoczne nawet w przebraniach dla psów.

Internauci podzieleni. „Jesteście niemożliwi”

Pod postem Szostaka natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Część internautów nie kryła entuzjazmu, inni, jak zwykle, zachowali dystans. „Jesteście niemożliwi”, „I super! Trzeba tak żyć, jeśli to właśnie sprawia nam przyjemność. Nikogo tym nie krzywdzisz, więc totalnie jestem za” – pisali jedni. Ktoś inny żartował: „Może lepiej niech choinka stoi cały rok?”.

Nie brakowało jednak głosów krytycznych. „Tak jak Was uwielbiam, tak tego wszystkiego nie rozumiem i naprawdę nie chcę nikogo urazić. Też kocham święta i nie mogę się ich doczekać, ale uważam, że listopad to czas Wszystkich Świętych – czas pamięci o zmarłych. Osoby medialne wrzucają coś takiego, a ludzie wariują... Przychodzi grudzień i już nie ma tej całej magii” – napisała jedna z obserwatorek.

