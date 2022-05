Rekord pobity. „365 dni: Ten dzień” największym hitem w historii Netflix

„365 dni: Ten dzień” to kontynuacja filmu „365 dni”, na podstawie drugiej powieści Blanki Lipińskiej. Jego premiera odbyła się 27 kwietnia na Netflix. Mimo, że produkcja Barbary Białowąs i Tomasza Mendesa otrzymała 0 proc. pozytywnych recenzji w amerykańskim serwisie Rotten Tomatoes, szybko stała się najchętniej oglądaną – w pierwszym tygodniu była numerem jeden w 84 krajach świata. W drugim tygodniu premier obraz zanotował ponad 27 mln odtworzeń. Z naszych wyliczeń wynika, że w sumie, w ciągu 19 dni od premiery "365 dni: Ten dzień" oglądana była przez 115 mln godzin na całym świecie. Oznacza to, że już teraz jest to najlepszy rezultat w historii nieanglojęzycznych produkcji giganta streaminowego.

Po 28 dniach od premiery film powinien pojawić się na oficjalnej liście najczęściej oglądanych na platformie produkcji top10.netflix.com. Na tę chwilę pierwsze miejsce zajmuje niemiecki horror „Krwawe niebo”, na drugim jest „Platforma”, a na trzecim „Czarny Krab”.

„365 dni: Ten dzień”

Laura i Massimo znów są razem i jeszcze bardziej między nimi iskrzy. Jednak nowy początek nie będzie dla nich prosty z powodu powiązań rodzinnych Massimo i tajemniczego mężczyzny, który wkracza w życie Laury, by za wszelką cenę zdobyć jej serce i zaufanie.

W obsadzie – oprócz Anny-Marii Siekluckiej, Michele'a Morrone'a i Simone Susinna, który dołączył do ekipy – ponownie wystąpili w filmie Magdalena Lamparska, Otar Saralidze i Natasza Urbańska.

