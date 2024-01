TOP seriale i filmy Netfliksa ostatnich miesięcy. Co warto nadrobić? Lista 60+ tytułów

Wielu subskrybentów Netfliksa w Polsce ocenia filmy i seriale w serwisie Filmweb, dając im oceny od 0-10. Sprawdziliśmy, jakie tytuły w minionym roku najbardziej podobały się widzom w naszym kraju. To zestawienie produkcji, które uzyskały notę powyżej 7.

„Znachor”



Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę.



„Najgłębszy wdech”



Podwodne drogi mistrzyni freedivingu i zawodowego płetwonurka schodzą się w pragnieniu sięgnięcia po najwyższe — czy raczej najgłębsze — laury w dziedzinie nurkowania swobodnego. Pogoń za marzeniami w głąb oceanu jest dla bohaterów źródłem nieopisanej satysfakcji, ale i nieuchronnego zagrożenia.



„Bill Russell. Legenda NBA”



Przekrojowa opowieść o życiu i dziedzictwie gwiazdy koszykówki i ikony walki o prawa obywatelskie. Dokument zawiera ostatni wywiad z Russelem, którego ten udzielił przed śmiercią w roku 2022.



„Nimona”



Gdy pewien rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie zostaje wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię będzie Nimona — szelmowska nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego poprzysiągł zniszczyć.



„Śnieżne Bractwo”



W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Fenomen”



Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski.



„Mark Cavendish: Nigdy dosyć”



Dokument zawierający wywiady na wyłączność z Markiem, jego żoną Petą, kolegami z zespołu i trenerami przedstawia wzlot, upadek i powrót wielkiego sportowca oraz najbardziej zawziętego, najskuteczniejszego i najbardziej fascynującego kolarza wszech czasów.



„Zaopiekujcie się Mayą”



Gdy dziesięcioletnia Maya Kowalski trafiła do szpitala Johns Hopkins All Children’s Hospital w 2016 roku, nic nie wskazywało na to, jak wielkie trudności czekają ją i jej rodzinę. Próbując zrozumieć jej rzadką chorobę, zespół lekarzy z czasem zaczął podawać w wątpliwość podstawowe fakty, które spajały rodzinę Kowalskich. Wkrótce potem opiekę nad Mayą przejęły władze stanowe mimo usilnych prób rodziców, który desperacko pragnęli jej powrotu. Historia rodziny Kowalskich — opowiedziana ich własnymi słowami — na zawsze odmieni nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną nad dziećmi.



„WHAM!”



W 1982 roku dwóch nastoletnich przyjaciół, George Michael i Andrew Ridgeley, wyruszyło na podbój świata jako duet WHAM! Ten cel udało im się osiągnąć w czerwcu 1986 roku, kiedy to zagrali swój ostatni koncert na Stadionie Wembley. Teraz, po raz pierwszy w historii, prezentujemy niesamowitą opowieść wyrażoną ich własnymi słowami o tym, jak w ciągu czterech lat świat muzyki pop został zupełnie zdominowany przez ich ponadczasowe hity, przebój za przebojem — „Club Tropicana”, „Wake Me Up Before You Go Go”, „Freedom”, „I’m Your Man” i oczywiście „Last Christmas”.



„Leo”



Animowana komedia muzyczna o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka. Aktor i komik Adam Sandler („Hotel Transylwania”, „Od wesela do wesela”) jest całkowicie w swoim żywiole, użyczając głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr).

Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca…



„Niebieskooki samuraj”



Ten prowokacyjny i urzekający wizualnie serial zanurza widza w świecie barwnych animacji dla dorosłych z domieszką akcji na żywo. Akcja „Niebieskookiego samuraja” rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu (głos podkłada Maya Erskine), mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście. TV-MA.



„Tour de France: W sercu peletonu”



Serial dokumentalny o zespołach kolarzy, którzy w 2022 roku biorą udział w najbardziej wyczerpującym wyścigu na świecie, bo słodycz zwycięstwa warta jest goryczy łez.



„1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.



„Romans z demonem”



Bezlitosny demon traci swoje zdolności, gdy wchodzi w układ z oziębłą dziedziczką, która może mieć klucz do jego mocy i serca.



„Dobra zła matka”



Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.



„One piece”



Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.



„Codzienna dawka słońca”



Młoda pielęgniarka ze szpitala psychiatrycznego postanawia codziennie zapewniać swoim pacjentom dawkę słońca. Przy okazji poznaje ich często zaskakujące historie.



„Imperium szympansów”



Życie prężnej społeczności szympansów zamieszkujących las w Ugandzie toczy się w rytm złożonych układów społecznych, relacji rodzinnych i gwałtownych sporów o terytorium.



„Beckham”



Serial dokumentalny zawierający niepublikowane dotąd nagrania opowiada o błyskawicznej drodze Davida Beckhama od skromnych początków do światowej sławy piłkarskiej.



„Życie na planecie Ziemia”



Przełomowy przyrodniczy serial dokumentalny prezentujący trwającą na Ziemi od miliardów lat walkę o miejsce do życia, adaptację do otoczenia i przetrwanie.



„Wezwał cię czas”



Pogrążona w żałobie kobieta w magiczny sposób przenosi się w czasie do roku 1998 i spotyka kogoś niesamowicie podobnego do jej nieżyjącego ukochanego.



„Pluto”



Gdy siedem najbardziej zaawansowanych robotów świata i ich ludzcy sprzymierzeńcy zostają zniszczeni, inspektor Gesicht stwierdza, że też nie jest bezpieczny.



„Bloodhounds”



Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.



„Namacalne dowody”



Jasnowidząca lekarka weterynarii i detektyw wspólnie wyjaśniają przestępstwa popełniane w ich miasteczku. Ponura tajemnica seryjnego mordercy jest próbą dla ich talentów.



„Dziewczyna z papierosem”



Epicki romans osadzony w Indonezji lat 60. pachnącej aromatem egzotycznych przypraw, gdzie dwie samotne dusze starają się stworzyć idealne papierosy goździkowe.



„Infamia”



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



„Quarterback”



Poznaj z bliska sportowe i osobiste historie z życia Patricka Mahomesa, Kirka Cousinsa i Marcusa Marioty w serialu dokumentalnym będącym kroniką sezonu 2022 - 2023 NFL.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Romantycy”



W tym serialu dokumentalnym archiwalne nagrania i wnikliwe wywiady składają się na fascynującą opowieść o życiu i dziedzictwie filmowym tytana Bollywood - Yasha Chopry.



„Uśmiech losu”



Podczas ostrej walki o spadek czarujący bogacz ściera się ze swoją ciężko pracującą podwładną znaną z czarującego uśmiechu - którego on akurat nie cierpi.



„Kapitanowie mundialu”



Od szatni po murawę - serial dokumentalny prezentuje wyjątkowe materiały z walki 32 drużyn piłkarskich o chwałę na mundialu w 2022 roku.



„Scott Pilgrim zaskakuje”



Scott Pilgrim spotyka dziewczynę swoich marzeń, Ramonę Flowers, ale aby zdobyć jej serce, musi pokonać jej siedmioro złych byłych.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Jesteś moim przeznaczeniem”



Romans łączy prawnika, na którym ciąży kilkusetletnia klątwa i kobietę, która wchodzi w posiadanie przedmiotu mogącego uwolnić go od przekleństwa.



„Świat mnie nie pokona”



Gdy na osiedle wraca stary znajomy, Zerocalcare chce mu pomóc na nowo odnaleźć się w świecie. Tylko co tak naprawdę powinien zrobić?



„Do zobaczenia w moim 19. życiu”



Ban Ji-eum ma możliwość nieskończonych reinkarnacji. Kiedy więc ginie przedwcześnie w swoim 18. życiu, postanawia poświęcić kolejne na odnalezienie swojej dawnej miłości.



„Witamy w Samdal-ri”



Gdy skandal niszczy jej karierę, fotografka wraca do rodzinnego miasta i do romansowania z przyjacielem z dzieciństwa.



„Moje szczęśliwe małżeństwo”



Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.



„Arnold”



Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera - mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka.



„Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref”



Wybierz się w podróż po świecie z Danem Buettnerem i poznaj pięć niezwykłych społeczności, których członkowie żyją wyjątkowo długo i dynamicznie.



„Szybki kurs miłości”



Kochająca matka musi zmierzyć się z bezwzględnymi realiami prywatnej edukacji, gdy jej córka usiłuje dołączyć do klasy rozchwytywanego nauczyciela matematyki.



„Potwór z Gyeongseongu”



Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.



„Sanctuary”



Twardy i zawzięty chłopak zostaje zawodnikiem sumo, który porywa fanów swoim zawadiactwem, ale jednocześnie następuje na odcisk tym, dla których tradycja to świętość.



„Makanai. W kuchni domu maiko”



Dwie bliskie przyjaciółki przeprowadzają się do Kioto, żeby zrealizować marzenie o byciu maiko. Kiedy jednak zamieszkują pod jednym dachem, każda podąża inną drogą.



„Doktor Cha”



Dwadzieścia lat po tym, jak porzuciła plany kariery medycznej, gospodyni domowa powraca jako pierwszoroczna rezydentka i musi się odnaleźć w pracy pełnej niespodzianek.



„Absolutni debiutanci”



Nastolatka w spektrum autyzmu, która patrzy na świat przez obiektyw kamery, jedzie nad polskie morze ze swoim najlepszym przyjacielem, aby nakręcić film o miłości, który ma im zapewnić miejsce w wymarzonej szkole filmowej. Na horyzoncie pojawia się chłopak z obozu sportowego, którego obecność wystawia przyjaźń dwójki nastolatków na próbę.



„Pogotowie: Nowy Jork”



Przejmujący serial dokumentalny ukazuje pracowników pierwszej linii nowojorskiej służby zdrowia, którzy usiłują zachować równowagę między ciężką pracą a życiem prywatnym.



„Adwokat rozwodowy Shin”



Pianista motywowany osobistą tragedią zostaje prawnikiem i wkracza do skomplikowanego świata rozwodów, aby na wszystkie możliwe sposoby walczyć w imieniu swoich klientów.



„Dyplomatka”



W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.



„Pierwszy raz”



Kolumbia, lata 70. XX wieku. Tajemnicza nastolatka zaczyna naukę w szkole dla chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady i... kilka serc.



„Mój tata jest łowcą kosmitów”



Międzygalaktyczny łowca nagród musi znaleźć sposób, by pogodzić pracę z ojcowskimi obowiązkami, gdy jego dzieci przypadkowo zabierają się z nim na kosmiczną misję.



„Love to hate you”



Romantyczny serial komediowy o kobiecie, która nienawidzi przegrywać z mężczyznami, i mężczyźnie, który nie ufa kobietom. Miłość jest dla nich wojną absolutną — ale granica między miłością a nienawiścią bywa bardzo cienka.



„Ferry”



Ferry Bouman desperacko potrzebuje pieniędzy i korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.



„Ukochane dziecko”



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego”



Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię i dwóch braci, którzy sterroryzowali całe miasto.



„Queenmaker”



Po tragicznym wypadku specjalistka od rozwiązywania problemów postanawia pomóc honorowej prawniczce zostać burmistrzynią - a przy okazji zemścić się na byłym pracodawcy.



„Zabić ból”



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Konsjerżka Pokémonów”



Witajcie w ośrodku wypoczynkowym, gdzie Pokémony mogą się bawić i miło spędzić czas. Z którym z uroczych gości nowa konsjerżka Haru zaprzyjaźni się najpierw?



„Zagłada domu Usherów”



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Ciała”



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Doona!”



Student musi radzić sobie z życiem, nauką i nietypowym problemem - mieszkaniem pod jednym dachem z piękną byłą gwiazdą K-popu.



„Kto zastąpi szefa Chico?”



Gdy szef kuchni eleganckiej filipińskiej restauracji zapada w śpiączkę, jego zastępczyni musi zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do zamknięcia lokalu. Czytaj też:

Najlepsze filmy oparte na faktach na Netflix. Te historie wydarzyły się naprawdęCzytaj też:

Dziesięć nowości od Netflix w tym tygodniu. Sprawdź, co obejrzysz