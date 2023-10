14 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Sprawdź, co obejrzysz

W minionym tygodniu na Netflix pojawiło się aż 17 nowych tytułów, z których w kategorię najpopularniejszych wskoczyły szybko thriller erotyczny „Fair Play”, 3. sezon „Lupina” i nowy serial „Wszystko, teraz!”.

W tygodniu od 9 do 15 października na platformie zadebiutują kolejne nowości – w tym wyczekiwana produkcja Mike'a Flanagana, twórcy „Nocnej mszy” czy „Nawiedzonego domu na wzgórzu”, zatytułowana „Zakłada rodu Usherów”. Obejrzymy też kilka polskich tytułów i zagraniczne nowości, idealne na jesienne wieczory.

Nowości na Netflix w tygodniu od 9 do 15 października

„Wakacje z teściową” – poniedziałek



Aby wygrać nagrodę, która odmieni ich życie, pary udają się do prawdziwego raju na Ziemi i stawiają czoła najróżniejszym wyzwaniom z pomocą… teściowych.



„DI4RI”, sezon 2. – wtorek



Jak zakończył się strajk uczniów klasy 2D? Czy zostali razem w szkole w Marina Piccola? Czy Livia wybaczyła Pietro, po tym jak dowiedziała się o zakładzie? W drugim sezonie serialu „DI4RI” poznamy nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale i nową bohaterkę. Bianca, kuzynka Giulio, to uzdolniona i radosna dziewczyna, która dzięki swojej żywiołowej i empatycznej osobowości z łatwością znajdzie sobie miejsce w grupie.



„Zostanie tylko 1” – wtorek



Komicy grają we wstrząsającym dramacie. Jeżeli ich żarty nie znajdą się w improwizowanych scenach, wylatują z programu.



„Zmowa milczenia” – środa



Młoda i odnosząca sukcesy influencerka bierze pod lupę życie czterech kobiet, aby dowiedzieć się, która z nich porzuciła ją przy porodzie. Napędzana pragnieniem zemsty i wspomnieniami traumatycznego dzieciństwa w pogoni za prawdą pozna również smak miłości i odkryje śmiertelnie niebezpieczne tajemnice.



„Niebezpieczni dżentelmeni” – środa



Zakopane, 1914. Czterech artystów budzi się po szalonej, narkotycznej imprezie nie dość, że zamieszani w rewolucyjną intrygę, to jeszcze z trupem na kanapie.



„Blask dawnej gwiazdy” – środa



Podróżujący po Tajlandii w 1970 roku zespół obwoźnego kina, który dubbinguje popularne filmy na żywo przed entuzjastyczną publicznością, zmaga się z licznymi wyzwaniami.



„Big Vape: Rozkwit i upadek firmy Juul” – środa



Serial dokumentalny na podstawie nowej książki „Big Vape: The Incendiary Rise of Juul”, której autorem jest Jamie Ducharme, korespondentka magazynu „Time”.



„Zagłada domu Usherów” – czwartek



Mike Flanagan, twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” i „Nocnej mszy”, powraca z serialem grozy opartym na twórczości Edgara Allana Poe. Bezwzględne rodzeństwo Roderick i Madeline Usher zmienili Fortunato Pharmaceuticals w imperium bogactwa, przywilejów i władzy, jednak mroczne sekrety z przeszłości wychodzą na jaw, gdy spadkobiercy dynastii zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety.



„Good Night World” – czwartek



Czworo nieszczęśliwych członków dysfunkcyjnej rodziny nie ma pojęcia, że razem stworzyli szczęśliwe ognisko domowe w wirtualnej rzeczywistości wciągającej gry.



„Tajemnice polskich morderstw” – czwartek



Serial dokumentalny rzuca nowe światło na rodzime sprawy kryminalne ostatnich trzydziestu lat, które za pośrednictwem mediów śledziła cała Polska. Eksperci z dziedziny kryminalistyki opowiedzą o morderstwach, które wstrząsnęły Polską.



„Ania” – czwartek

Wzruszająca opowieść o popularnej aktorce Annie Przybylskiej.



„Diamentowy problem” – piątek



Czworo nastolatków ze wsi w południowo-zachodniej Nigerii znajduje woreczek z nieoszlifowanymi diamentami. Wkrótce jednak pojawiają się inni amatorzy tego skarbu.



„Konferencja” – piątek



Szwedzki slasher z ciepłymi i humorystycznymi postaciami, w którym tytułowe spotkanie integracyjne, w którym biorą udział pracownicy władz miejskich, zamienia się w koszmar, gdy w środowisku pracy zaczynają krążyć oskarżenia o korupcję. Jednocześnie tajemnicza postać zaczyna prześladować i mordować kolejnych uczestników.



„Obóz odwagi” – piątek



Po ucieczce z ogarniętej wojną Ukrainy Olga i jej wnuczka Milana udają się na obóz letni w Alpach Austriackich, aby wystawić na próbę odwagę i wzmocnić wzajemną więź. Czytaj też:

