Masa świetnych nowości w październiku od Netflix. Sprawdź, co obejrzysz

Październik na Netflix rozpocznie się kolejnym legendarnym rabunkiem Assane'a Diopa w trzeciej części serialu „Lupin”. Za sprawą nastoletnich przyjaciół z „Absolutnych Debiutantów” raz jeszcze będziemy mogli powspominać uroki ostatnich dni lata nad polskim morzem. W filmie „Recepta na przekręt” wraz z Emily Blunt i Chrisem Evansem widzowie będą mogli wejść świat amerykańskiej branży farmaceutycznej, a o skutkach zderzenia władzy z ludzkim ego dowiemy się z filmu „Fair Play”. Fani piłki nożnej również znajdą coś dla siebie – czeka na nich emocjonująca podróż, która opowiada o zakulisowej historii gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury – Davidzie Beckhamie. Widzowie odnajdą też w serwisie takie tytuły jak „Niebezpieczni dżentelmeni”, „Sztos 2” oraz „Ania” – film dokumentalny o Annie Przybylskiej.

Lista nowości na Netflix w październiku 2023

„Lupin”, część 3. – 5 października



Media i policja szperają w życiu Claire i Raoula. Assane próbuje ich chronić z ukrycia — ale dawni wrogowie robią wszystko, aby pokrzyżować mu plany.



„Wszystko, teraz!” – 5 października



16-letnia Mia, która ostatnie miesiące leczyła się z zaburzeń odżywiania, tworzy listę życzeń, aby nadrobić stracony czas i przeżyć to, co inne nastolatki w jej wieku.



„Zagłada domu Usherów” – 12 października



Aby zabezpieczyć swój majątek — oraz przyszłość — dwójka bezwzględnego rodzeństwa buduje dynastię, która zaczyna się rozpadać, gdy ich spadkobiercy umierają po kolei w tajemniczych okolicznościach.



„Absolutni debiutanci” – 25 października



Dwoje przyjaciół spędza udane wakacje nad morzem, gdzie poznają przystojnego, ambitnego sportowca, którego chcą obsadzić w swoim filmie o miłości.



„Big Mouth”, sezon 7. – 20 października



Dzieciaki z „Big Mouth" idą do liceum, a stres związany z nowymi znajomościami i nowymi szkołami sprawia, że ich życie staje się jeszcze trudniejsze.



„Szkoła dla elity”, sezon 7. – 20 października



Omar powraca, Iván ma złamane serce, a Isadora musi radzić sobie z niebezpieczną rodziną. Czy uczniowie Las Encinas kiedyś będą mogli sobie zaufać?



„Recepta na przekręt” – 27 października



Po utracie pracy wychowująca samotnie córkę kobieta zatrudnia się w upadającym start-upie farmaceutycznym, gdzie zostaje uwikłana w nielegalną działalność.



„Fair Play” – 6 października



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża miłości pewnej pary — oraz może przynieść jeszcze gorsze konsekwencje.



„Konferencja” – 13 października



Podczas pozornie sielankowego wyjazdu pracownicy administracji muszą poradzić sobie nie tylko z konfliktami w grupie, ale i z żądnym krwi mordercą.



„Trzech tatuśków” – 20 października



Trzech tatuśków w średnim wieku orientuje się, jak bardzo są nie na czasie w świecie prezesów z pokolenia milenialsów i wszechwładnych szkolnych dyrekcji w komedii na podstawie scenariusza i w reżyserii Billa Burra, którego zobaczymy w roli głównej wraz z Bobbym Cannavale'em i Bokeemem Woodbine'em.



„Beckham” – 4 października



Serial dokumentalny zawierający niepublikowane dotąd nagrania opowiada o błyskawicznej drodze Davida Beckhama od skromnych początków do światowej sławy piłkarskiej.



„Ania” – 12 października



Intymny portret uwielbianej aktorki i modelki Anny Przybylskiej, zbudowany ze wspomnień członków rodziny, przyjaciół i współpracowników.



„Skazany na bluesa” – 6 października



Film biograficzny o legendzie polskiego bluesa, Ryśku Riedlu. To opowieść o jego sukcesach jako frontmana Dżemu oraz o przegranej walce z nałogiem.



„Sztos 2” – 6 października



Środek stanu wojennego. Dwóch pechowych i zdesperowanych drobnych oszustów musi przetransportować działacza przez całą Polskę i przy okazji ukraść dużą kasę.



„Pewnego razu... w Hollywood” – 1 października



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



„T2: Trainspotting” – 10 października



Po dwudziestu latach Mark wraca do domu, aby odnowić relacje z przyjaciółmi.



„The Walking Dead” – 10 października



Oficer policji Rick Grimes przewodzi grupie ocalałych w świecie opanowanym przez zombi.Czytaj też:

