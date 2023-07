Nowości tygodnia na Netflix. Co oglądać w weekend?

Sprawdźcie listę nowości Netfliksa i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie! Oto wszystkie tytuły, które zadebiutowały na platformie w tym tygodniu.

„Nieznane oblicze planety: Zabójcze roboty”



Co się dzieje, gdy maszyna podejmuje decyzje na wagę życia lub śmierci? Ten dokument analizuje ryzyko związane ze sztuczną inteligencją w zastosowaniach wojskowych.



„Mądroboty: Czas na odpowiedź”, sezon 2.



Masz pytanie? Mądroboty znają odpowiedź! Ciekawscy kumple Beep, Boop, Bing, Bang i Bo podejmują superwyzwania, aby pomóc dzieciom odkryć fascynujące fakty.



„Quarterback”

Poznaj z bliska sportowe i osobiste historie z życia Patricka Mahomesa, Kirka Cousinsa i Marcusa Marioty w serialu dokumentalnym będącym kroniką sezonu 2022 – 2023 NFL.



„Słodkie szaleństwo: Meksyk”



Sześć zespołów artystów kuchni łączy nowatorstwo i tradycję, tworząc jadalne arcydzieła. Kto wygra wyścig z czasem i zazna słodyczy zwycięstwa?



„Pan Samochodzik i templariusze”



Historyk sztuki znajduje średniowieczny krzyż templariuszy i łączy siły z nietypowymi pomocnikami, aby odkryć tajemnice niezwykłego skarbu.



„Record of Ragnarok”, sezon 2.



Zanim bogowie zmiotą ludzkość z powierzchni ziemi, postanawiają dać jej ostatnią szansę na wykazanie się w walce. Ragnarok zdecyduje, czy ludzie zasługują na przetrwanie.



„Przetrwają puszyści”



Po bolesnym rozstaniu pełna pasji stylistka Mavis Beaumont rozpoczyna życie na nowo. Tym razem sama napisze do niego scenariusz.



„Rodzina w ogniu”



Aby poznać prawdę o pożarze, który zniszczył jej rodzinę 13 lat wcześniej, Anzu podejmuje się pracy pokojówki w domu pięknej i oziębłej pani Mitarai.



„Devil's Advocate”



Przerażające morderstwo ujawnia znacznie więcej, niż planował winny mąż.



„Sonic Prime”



Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat.



„Too Hot To Handle”, sezon 5.



Atrakcyjni single spotykają się na rajskim wybrzeżu, ale jest tu pewien haczyk. Aby wygrać nagrodę główną, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu.



„Królowa piękna z Jerozolimy”



Jerozolima, rok 1919. Gosposia Rosa wychodzi za sklepikarza, który kocha inną kobietę. Decyzja ta ma długotrwały wpływ na jej relacje z najstarszą córką Luną.



„Nie otwieraj oczu: Barcelona”



W tej rozgrywającej się w Barcelonie historii poszerzającej uniwersum hitu „Nie otwieraj oczu” tajemnicza siła wciąż dziesiątkuje ludzkość.



„Miłosne taktyki”



Menadżer w agencji reklamowej i projektantka-blogerka nie wierzą w miłość. Zakładają się, że rozkochają w sobie kogoś. Stosują przy tym nietypową taktykę.



„Królowa wioski”



Organizatorka imprez z Nairobi po 10 latach wraca do rodzinnej wioski, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością i z firmą górniczą, która zagraża jej domowi. Czytaj też:

