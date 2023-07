Była partnerka Jonah Hilla przerywa milczenie. Nazywa aktora „mizoginistycznym narcyzem”

Sarah Brady i Jonah Hill byli parą przez około rok (2021-2022). Teraz aktor znany z filmów takich jak „Wilk z Wall Street”, „21 Jump Street” czy „Rekiny Wojny”, jest związany z Olivią Millar. W maju tego roku na świat przyszło ich dziecko, chociaż jego płeć i imię nie zostało jeszcze ujawnione.

Tymczasem była partnerka hollywoodzkiego aktora postanowiła pokazać całemu światu, jak wyglądał ich związek „za kulisami”. Udostępniła całą serię wiadomości, jakie dostawała od Jonah Hilla.

Była partnerka Jonah Hilla pokazała wiadomości od aktora

39-letni aktor pisze między innymi, aby jego partnerka, która jest instruktorką surfowania, usunęła ze swojego Instagrama wszystkie zdjęcia z „jej tyłkiem w stringach”. Po tym, jak kobieta odpisała mu, że już to zrobiła, ten odparł, że to „dobry początek”, jednak stwierdził, że „wydaje się nie rozumieć”, o co mu chodzi. „Ale to nie moja rola, żeby cię uczyć. Wyraźnie wyznaczyłem swoje granice. Nie chcesz niektórych z nich usunąć i dałaś mi to jasno do zrozumienia. Mam nadzieję, że cię to uszczęśliwia” – czytamy.

W innej udostępnionej przez Brady wiadomości, Hill stwierdza, że jego partnerka chce surfować z mężczyznami i pozować, żeby wstawiać potem te zdjęcia o charakterze seksualnym na Instagram. Zagroził, że w takim wypadku nie jest dla niej odpowiednim partnerem.

Wiele z wiadomości, które opublikowała Brady ukazuje, że Hill nieustannie kłóci się z nią o wiele rzeczy – od postów i zdjęć, zamieszczanych na Instagramie, po to, jak radzi sobie w sytuacjach towarzyskich, czy nawet, co terapeutka, z którym ona się spotyka, myśli o aktorze.

Odnosząc się do nowej partnerki Hilla Olivii Millar i ich wspólnego dziecka, Brady napisała, że ma nadzieję, że urodziła mu się córka, która zmieni go w prawdziwego feministę. „Ponieważ fakt, że teraz nazywa się feministą, jest śmieszny” – podkreśliła.

Ostatnia fotka, jaką w sprawie podzieliła się Brady jest jej czarno-białym zdjęciem w stroju kąpielowym. „Wskrzeszam do zdjęcie, które usunęłam na prośbę mizoginistycznego narcyza” – czytamy w opisie.

