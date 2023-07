Kolejna kobieta oskarża Jonah Hilla. Aktor miał wykorzystać 16-latkę

Alexa Nikolas jest amerykańską aktorką, która w dzieciństwie grała w wielu produkcjach stacji Nickelodeon. Znana jest świetnie z serialu „Zoey 101”, w którym wcielała się w Nicole Bristow. Grala także w „Czarodziejkach”, „Ostrym dyżurze”, „Potyczkach Amy”, „Bez śladu”, „Świat nonsensów u Stevensów”, „Mad Men” czy „Magii Kłamstwa”.

Oskarżenia Aleksy Nikolas w kierunku Jonah Hilla

31-letnia dziś aktorka opisała na Twitterze sytuacje, która miała wydarzyć się na hollywoodzkiej imprezie, organizowanej przez aktora Justina Longa. Nikolas miała wtedy 16 at. 24-letni Jonah Hill miał podejść do niej i zaoferować jej papierosa. Gdy wyszli na zewnątrz zapalić, aktor miał ją zaatakować.

„Jonah Hill nie podał mi papierosa, co wydawało mi się dziwne. Kiedy znów zbliżał się do drzwi, zapytałam go o niego, a on nie odpowiedział. W zamian przycisnął mnie do drzwi i wepchnął mi język do gardła” – relacjonuje. „Byłam tak przerażona, że odepchnęłam go od siebie i wbiegłam do środka” – pisze aktorka.

W rozmowie z Page Six aktorka dodała, że była wtedy dzieckiem, więc była przerażona i czuła złość. – Niestety to nie był pierwszy raz, kiedy zostałam zaaktakowana lub uprzedmiotowiona jako dziecko. Byłam odurzona alkoholem. Nie było wtedy też czegoś takiego jak Uber czy Lyft, żebym mogła wrócić do domu – podkreśliła. Aktorka zapewnia, że wszyscy na przyjęciu wiedzieli, że ma ona 16 lat, a nawet przez całą imprezę śmiali się z jej nieletniego wieku.

Long i Hill na nagraniu z programu „Punk'd”

Przedstawiciele Justina Longa, u którego miała odbywać się impreza, przekazali Page Six, że aktor nie pamięta sytuacji, która rzekomo miała miejsce dwie dekady temu. „Chociaż Justin współczuje wszystkim ofiarom jakichkolwiek nadużyć, prostym faktem pozostaje to, że nie ma wiedzy o ty, co mogło się wydarzyć” – czytamy.

Alexa Nikolas opublikowała na swoim Instagramie też część jednego z odcinków programu „Punk'd”, stworzonego przez Ashtona Kutchera i Jasona Goldberga. W nim Jonah Hill i Justin Long przebywają w restauracji i piją alkohol z nieletnimi kobietami. „Żart” polegać ma na tym, że nakrywa ich na gorącym uczynku właściciel lokalu. Podczas całego zdarzenia Long mówi nieletnim, żeby kłamały co do swojego wieku, a Hill uprzedmiotawia je i stwierdza m.in., że nie wyglądają na nastolatki.

Kilka dni temu na temat Jonah Hilla napisała w sieci jego była partnerka Sarah Brady. Opublikowała serię wiadomości, które dostała od aktora w trakcie ich związku i nazwałaa go „mizoginistycznym narcyzem”.

