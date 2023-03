Doda pokazała zdjęcie sprzed lat. Wtedy dopiero zaczynała karierę. „Niezła perełka”

Dodę wzięło na wspomnienia. Artystka od lat jest obecna w show-biznesie i przez ten czas pracowała na swoją pozycję. Zaczęła bardzo wcześnie, bo mając zaledwie 13 lat. Właśnie wtedy pojawiła się na castingu w Teatrze Buffo. Teraz wróciła wspomnieniami do tych chwil, publikując na Instagramie archiwalne zdjęcia. Fani nie ukrywają, że są oczarowani publikacją sprzed lat.

Doda pokazała zdjęcia, na których ma 13 lat

Doda wrzuciła na swój instagramowy profil zdjęcia z magazynu „Cosmopolitan”. To właśnie tam w 1998 roku ukazał się reportaż „W kolejce do Metra”, a nastoletnia Dorota Rabczewska była jedną z jego bohaterek. Na zdjęciach możemy zobaczyć artystkę w wieku 13 lat i przeczytać, że na casting przyjechała wraz z rodzicami i swoją nauczycielką, która pomogła jej w interpretacji piosenek. „Dorota, trzynastolatka z Ciechanowa, jest pewna, że gdyby została przyjęta do teatru, jej rodzice bez wahania przeprowadziliby się do Warszawy” – czytamy w artykule Anny Zaleskiej.

Dodzie udało się dostać do Teatru Buffo, gdzie grała w spektaklach Józefowicza. Teraz artystka z sentymentem odniosła się do archiwalnego wydania czasopisma.

„Mieć 13 lat i być w „Cosmopolitan”. To było coś. Niezła perełka” – napisała Doda w opisie do zdjęć.

Fani również nie kryją zachwytu i w komentarzach zwracają uwagę, że dla Dody czas się zatrzymał, a ona wtedy i teraz zachwyca urodą. „Takie perełki pokazują, jak ciężko pracowałaś od dziecka na miejsce, w którym obecnie się znajdujesz”, „Nic się nie zmieniłaś przez te lata, ten sam wdzięk”, „Byłaś i jesteś niesamowicie piękna i utalentowana” – piszą fani.

Nie da się ukryć, że takie archiwalne wydanie czasopisma to wspaniała pamiątka. Można podejrzewać, że mama Dody również posiada to wydanie w swojej kolekcji.

