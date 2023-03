Doda i Dariusz Pachut wypoczywają w Hiszpanii. Fani porównują ukochanego gwiazdy do znanego aktora

Doda pojawiła się gościnnie w programie „Love Island. Wyspa miłości”. Zrobiła tam niezłe zamieszanie – nie tylko zaśpiewała swoje utwory, ale też wystąpiła w roli prowadzącej. Dzięki temu nowemu doświadczeniu zawodowym mogła przy okazji zwiedzić słoneczną Hiszpanię. Towarzyszył jej oczywiście ukochany, Dariusz Pachut. Doda pochwaliła się zdjęciami na Instagramie, a fani zaczęli porównywać jej partnera do znanego aktora!

Doda wypoczywa z ukochanym w Hiszpanii

Doda wrzuciła na swój instagramowy profil kilka zdjęć i nagrań z wycieczki po Hiszpanii. Widać, że artystka świetnie się bawiła w towarzystwie swojego ukochanego. Para zwiedzała miasteczko, korzystała z pięknej pogody i raczyła się lokalnymi potrawami.

„Nie tylko programem człowiek żyje” – napisała Doda w opisie do zdjęć, dając do zrozumienia, że obowiązki połączyła z przyjemnościami.

W komentarzach fani zachwycili się zdjęciami Dody. Jedni komentowali widoki, inni jej figurę, a jeszcze inni skupili się na wyglądzie Dariusza. Okazuje się, że według nich Pachut wygląda jak Adam Demons, aktor, który gra Brada w serialu „Sex/Life”.

„Twój partner wygląda jak aktor z”Sex/Life„, Brad”, „Darek wyglada jak ten Brad z serialu Sex/life”, „Doda Twój chłopak jest podobny do Brada z Sex/Life”, „Dokładnie to samo pomyślałam!” – komentowali fani.

Ani Doda, ani Dariusz Pachut nie odnieśli się do tych porównań.

Ostatnio Doda i jej partner dużo podróżują. Swój związek ujawnili w czasie wyprawy do Wietnamu. Potem para wybrała się do Austrii na narty, a chwilę później do Zakopanego. Doda chętnie pokazuje zdjęcia ze swoich podróży i nie ma zamiaru ukrywać się z uczuciem do Dariusza. Widać, że u jego boku jest bardzo szczęśliwa – na każdym wspólnym zdjęciu promienieje.

