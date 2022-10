Doda pokazała, jak mieszkają jej rodzice. Na ścianach pełno jej zdjęć i artykułów z gazet

Doda pochodzi z Ciechanowa, gdzie do 13. roku życia mieszkała wraz z rodzicami. Potem wyjechała do Warszawy i zaczęła robić karierę. W małym miasteczku wciąż mieszkają jej rodzice, a ostatnio zgodzili się zaprosić kamery do swoich wnętrz w ramach programu „Doda. 12 kroków do miłości”. Jak urządzili się państwo Rabczewscy?

Doda pokazała, jak mieszkają jej rodzice

Dom rodziców Dody znajduje się na typowym osiedlu domków jedno- i wielorodzinnych. Na zewnątrz wygląda niepozornie i niewiele osób mogłoby się domyślić, że właśnie tam dorastała jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd. W środku jest przytulnie. W show „Doda. 12 kroków do miłości” mogliśmy zobaczyć, jak wygląda przedpokój, salon oraz jeden z pokojów. Wnętrza utrzymane są w jasnych i ciepłych barwach. Widać przede wszystkim, że rodzice Dody cenią sobie ścienne dekoracje. Nie brakuje obrazów i wielu pamiątek dotyczących kariery ich córki. Pokój, który został pokazały w show, wypełniają plakaty, zdjęcia i fragmenty artykułów o Dodzie powieszone na ścianach. Widać, że państwo Rabczewscy to najwięksi fani swojej córki! Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Wizyta w rodzinnym domu stała się dla Dody okazją do omówienia damsko-męskich relacji z psychologiem Leszkiem Mellibrudą. W programie opowiedziała, jak wygląda związek jej rodziców. – Dziwie się mojej matce, że ona z nim wytrzymuje. Jemu, że wytrzymuje z matką, ale już tak wytrzymują i się kochają na maksa – powiedziała.

Ujawniła też, jaki jest jej tata. – Mój ojciec głównie jest skupiony na domu, na swojej ukochanej. Nigdy nie ciągnęło go do kolegów, na imprezy. Nigdy nie mieliśmy domu otwartego. Raczej dzieci i matka, on to lubił i taki zawsze był. Nigdy nie było tak, że oni się kłócili i ojciec gdzieś wychodził, jego nie było. Kłócili się często, bo są bardzo charyzmatyczni, ale za sekundę się godzili i śmiali się zaraz z tego – powiedziała.

Wanda i Paweł Rabczewscy poznali się, gdy mieli już za sobą nieudane małżeństwa i byli po rozwodach. Doda urodziła się, gdy oboje byli po trzydziestce.

Czytaj też:

Doda zaatakowana na koncercie. Mężczyzna wbiegł na scenę z maczetąCzytaj też:

„Doda. 12 kroków do miłości”. Wokalistka narzeka po kolejnej randce z Danielem