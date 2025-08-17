Aneta Zając spędza tegoroczne wakacje z synami. Aktorka znana z serialu „Pierwsza miłość” udała się z dziećmi do Hiszpanii. Postawiła na malowniczą Andaluzję, położoną na południu kraju. Gwiazda chętnie dzieliła się z internautami relacjami z podróży.

Hiszpania. To tu Aneta Zając spędza wakacje

Odwiedziła m.in. Marbellę, a także Gibraltar, czyli brytyjskie terytorium zamorskie położone na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Aneta Zając odwiedziła m.in. najbardziej charakterystyczny punkt, czyli skałę Gibraltarską.

Słynie ona nie tylko z zapierających dech w piersiach widoków, ale przede wszystkim magotów gibraltarskich, czyli bezogonowych małp, które chętnie podbiegają do turystów i kradną im przedmioty z plecaków.

„Wejście przez pas startowy lotniska to już atrakcja sama w sobie. Niezwykłe miejsce, warte zobaczenia” – zachęcała aktorka.

Aneta Zając na wakacjach w Hiszpanii

Aneta Zając spędza wakacje w Hiszpanii

W trakcie podróży do Hiszpanii Aneta Zając udała się również z synami na Caminito del Rey (Droga Króla – red.). Jest to jeden z najbardziej malowniczych szlaków pieszych na Półwyspie Iberyjskim, który biegnie wzdłuż wąwozu Desfiladero de los Gaitanes. Spacer po mającej blisko osiem kilometrów trasie dostarcza niezapomnianych wrażeń m.in. za sprawą wiszących pionowych kładek przymocowanych do ścian skalnych.

Aneta Zając i jej synowie wybrali się także na jeden dzień do Maroka. „To była intensywna podróż do zupełnie innego świata. Medyna w Tangerze zachwyca kolorami i sklepikami z rękodziełem oraz lokalnym życiem” – zachwycała się gwiazda „Pierwszej miłości”.

„Skosztowaliśmy też marokańskich potraw, zupełnie innych niż te w Europie. Krótka wizyta, ale niezwykle ciekawa, rozwijająca i pełna wrażeń” – dodawała we wpisie zamieszczonym na Instagramie.

Aneta Zając pokazała synów. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Internauci zwrócili uwagę na fakt, że aktorka zdecydowała się pokazać w mediach społecznościowych zdjęcia swoich synów – bliźniaków Michała i Roberta.

Aneta Zając jest znana z tego, że przykłada dużą wagę do ich prywatności i dba o to, aby 14-latkowie dorastali z dala od show-biznesu. Tym razem jednak zrobiła wyjątek, jednak nadal nie zdecydowała się pokazać w sieci twarzy chłopców.

