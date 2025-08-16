Najlepsze miniseriale, tylko po 5 odcinków. 15+ perełek na weekend

Czasem najlepsze historie to te, które kończą się, zanim zdążymy się nimi znudzić. Miniseriale liczące zaledwie pięć odcinków to prawdziwe perełki telewizyjne – intensywne, zwarte i pozbawione zapychaczy. Potrafią wciągnąć od pierwszej minuty i trzymać w napięciu aż do finału, który zostaje w głowie na długo. To format idealny, gdy chcesz w kilka wieczorów przeżyć pełnowymiarową opowieść: z wyrazistymi bohaterami, emocjami i satysfakcjonującym zakończeniem.

Poniżej znajdziesz listę ponad piętnastu tytułów, które udowadniają, że pięć odcinków wystarczy, by stworzyć małe dzieło sztuki. Wszystkie z tych miniseriali obejrzycie na dostępnych w Polsce platformach streamingowych.

Dobre miniseriale na długi weekend. 15+ produkcji po 5 odcinków

„Wzgórze psów”



Serial opowiada historię Mikołaja Głowackiego (Mateusz Kościukiewicz), odnoszącego sukcesy pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce. Powodem wizyty jest szczególna okazja - urodziny Tomasza (Robert Więckiewicz), ojca Mikołaja i wpływowego miejskiego aktywisty, który świętuje w gronie swojej drugiej żony i przyjaciół. Grupa ta wspólnie walczy z lokalną korupcją, sprzeciwiając się planom inwestycyjnym, które mogą pozbawić mieszkańców Zyborka ich domów. W miarę rozwoju akcji odkrywane są powiązania między niedawnym morderstwem a zbrodnią z przeszłości.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy”



Serial opowiada historię dr. Jima Swire’a, nieustępliwego ojca walczącego o sprawiedliwość i prawdę po tragicznej śmierci ukochanej córki w katastrofie samolotu linii Pan Am 103 nad spokojnym szkockim miasteczkiem Lockerbie. W pełnym spisków świecie targanym międzynarodowymi konfliktami, dr Jim Swire (Firth) traci wiarę w swoje przekonania i poglądy. Rozpoczyna kontrowersyjną, trwającą kilkadziesiąt lat krucjatę, która prowadzi go m.in. na libijską pustynię, gdzie spotyka się z pułkownikiem Muammarem Kadafim (Nabil Alraee). Dociera również do Holandii, gdzie trwa proces skazanego za zamach Libijczyka Abdelbaseta al-Megraha (Ardalan Esmaili). Serial pokazuje destrukcyjny wpływ katastrofy lotu Pan Am na rodzinę Jima i Jane (McCormack) oraz pozostałych bliskich ofiar z całego świata.



„Kibic”



Siedemnastoletni Kuba nie potrafi się powstrzymać od pójścia tą samą drogą co jego ojciec-pseudokibic, który wyszedł z więzienia. W końcu wszyscy kibice to jedna rodzina.



„Syreny”



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.



„Morderstwa w Åre”



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Tęsknię za tobą”



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony i miłość życia detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusza ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„Ścieżki na daleką północ”



Rok 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej. Młody Dorrigo Evans, który posiada wykształcenie medyczne robi wszystko, żeby w tych skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Codziennie musi walczyć o los podlegających mu żołnierzy zmagającymi się z głodem, chorobami i przemocą. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze…



„Halston”



Roy Halston Frowick stworzył na przełomie lat 70. i 80. modowe imperium, ale musiał walczyć o kontrolę nad swoim najcenniejszym atutem... imieniem Halston.



„Bo to grzech”



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie, Roscoe oraz Colin zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Mildred Pierce”



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Patrick Melrose”



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Para idealna”



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.Czytaj też:

