Ma 51 i figurę, której może jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Jaki jest jej sekret?

Melanie Chisholm, znana lepiej jako Mel C albo Sporty Spice ze słynnego girlsbandu zachwyca formą. 51-letnia gwiazda pokazała fanom swoją wyrzeźbioną sylwetkę w bikini.

Pięć dziewczyn, które przeszły do historii

Spice Girls do dziś uchodzą za jeden z najważniejszych girlsbandów w historii muzyki pop. Pięć charyzmatycznych dziewczyn, które w latach 90. zawojowały światową scenę, stało się symbolem hasła „girl power”. Podbiły listy przebojów, sprzedały miliony płyt i wprowadziły do popkultury energię, odwagę i zabawę, jakiej wcześniej nie widziano. Różnie potoczyły się losy tych gwiazd.

Victoria Beckham – „Posh Spice” – po rozpadzie grupy została projektantką mody, żoną byłego piłkarza Davida Beckhama i mamą czwórki dzieci. Stworzyła własną markę odzieżową, a wraz z mężem — najgorętszą parę światowego show-biznesu. Melanie Brown – „Scary Spice” – kontynuowała karierę solową, pracowała jako jurorka w programach talent show, występowała też w teatrze muzycznym i telewizji. Emma Bunton – „Baby Spice” – wydała kilka albumów, została prezenterką radiową i telewizyjną, angażuje się w akcje charytatywne, okazjonalnie koncertuje. Geri Halliwell – „Ginger Spice” – opuściła grupę w 1998 roku, rozpoczynając solową karierę, której towarzyszyły hity na listach przebojów. Później zajęła się działalnością charytatywną, pisaniem książek i występami w telewizji. Melanie Chisholm – „Sporty Spice” – z powodzeniem realizuje karierę solową, wydając kolejne płyty i występując na scenach całego świata. Brała też udział w projektach teatralnych i telewizyjnych.

51-letnia Sporty Spice wciąż w znakomitej formie

Choć Mel C uchodziła za najbardziej skrytą z członkiń Spice Girls, w ostatnich miesiącach chętnie dzieli się z fanami szczegółami swojego życia. Ma 16-letnią córkę Scarlet z byłym partnerem Thomasem Starrem, z którym była w związku przez dekadę. Po ich rozstaniu w 2012 roku, przez siedem lat spotykała się ze swoim menedżerem Joe Marshallem, a relacja zakończyła się w 2022 roku. W sierpniu piosenkarka zrobiła sobie wakacje na Ibizie, które spędziła u boku nowego partnera, modela Chrisa Dingwalla.

Przy okazji podzieliła się z fanami migawkami z rajskich plaż, po których paraduje ubrana w eleganckie czarne bikini. Nie brakuje też zdjęć na luksusowym jachcie, czy też zrobionych podczas opalania. Na każdym widać, że 51-letnia gwiazda pop wciąż imponuje figurą i sportowo wręcz — jak na jej sceniczny pseudonim przystało — wyrzeźbioną sylwetką. „Cudownie wyglądasz”, „Piękna” – zachwycają się fani Mel, nie szczędząc emotek czerwonych serduszek i ognia.

