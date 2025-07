Od dziś na Netflix: Dwa miniseriale, które warto zobaczyć

Netflix nie zwalnia tempa i dziś dorzuca do swojej biblioteki dwie wyjątkowo ciekawe produkcje, które idealnie wpisują się w coraz popularniejszy trend miniseriali. Pierwsza z nich to wzruszająca, momentami nostalgiczna podróż do przeszłości, która zaczyna się od prostego zadania literackiego, a kończy na odkryciu, które wywraca życie głównej bohaterki do góry nogami. Druga nowość to propozycja dla tych, którzy lubią realistyczne, bezkompromisowe spojrzenie na świat, którego zwykle nie widzimy. Widz przenosi się za kulisy jednego z najbardziej obciążonych systemów ratunkowych w Europie.

Obie produkcje to idealne propozycje na wieczór — angażujące, poruszające i dające do myślenia.

Dwa nowe miniseriale od dziś na Netflix. Sprawdźcie je!

„Listy z przeszłości”

W 2003 r. Fatma Ayar, nauczycielka w prywatnym liceum i prowadząca zajęcia Klubu Literatury, zadała jego członkom zadanie napisania listów do samych siebie w ramach organizowanej przez turecką pocztę kampanii „Listy z przeszłości”. Korespondencja miała zostać dostarczona w 2023 r., ale została przypadkowo odkryta przez córkę Fatmy Ayar — Elif. Te zapomniane listy nie tylko wpływają na losy jej pierwotnych adresatów, ale też stawiają Elif w obliczu prawdy, która radykalnie odmieni jej życie.

„Kwestia życia i śmierci: Londyński system ratunkowy”

Nagradzani twórcy serialu „24 Hours in A&E” zainstalowali 40 kamer w placówkach Londyńskiego Systemu Urazowego na 21 dni. Ten serial dokumentalny zagłębia się w szczegóły, pokazując nie tylko ratujące życie interwencje, ale także osobiste, emocjonalne, a czasami też traumatyczne powody inspirujące pracowników NHS pierwszej linii do wykonywania pracy, w której liczy się każda sekunda.

