„Pierwsza miłość”. Ostatni odcinek reality show. Dojdzie do awantury?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Weronika przejęta i pełna obaw zastaje Kacpra rozmawiającego z Marysią w jej gabinecie. Obawia się, że jej sekret wyszedł na jaw i nie ma pewności, czy Marysia nie przekazała mu plotek krążących po klinice. Dla mieszkańców Wadlewa nadszedł wielki dzień – emisja na żywo ostatniego odcinka reality show. Podczas finału dochodzi do niespodziewanych przez uczestników zwrotów akcji. Nie wszyscy dobrze reagują na zaproszonych gości. Zwłaszcza Marzena obawia się zobaczyć kobietę ze swojej przeszłości, czuje, że to może być jej koniec we wsi. Janek nie poddaje się. Robi co w jego mocy, by wpłynąć na zaplanowany przez Baśkę przebieg wydarzeń. Emocje sięgają zenitu. Pani Gabrysia tymczasem martwi się o Kalinę i to jak ta radzi sobie z obecnością Sandry.

Natomiast Miłka przychodzi do Karola z niezapowiedzianą wizytą. Przybycie znanej pisarki wzbudza pewne poruszenie w biurze. Michał próbuje znowu przypodobać się Marysi. Tym razem nie trafia jednak na dobry moment. Czy jego starania wreszcie zmienią jej nastawienie do niego?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

