Jimmy Trivette ze „Strażnika z Teksasu” nie żyje. Miał 66 lat

Clarence Gilyard Jr. największą sławę zyskał dzięki roli w „Strażniku Teksasu” i „Szklanej pułapce”. Informację o jego śmierci przekazano w oświadczeniu wydanym przez University of Nevada w Las Vegas. Aktor pracował jako profesor filmu i teatru w UNLV College of Fine Arts.

Przewodnicząca UNLV pożegnała go wyjątkowymi słowami. – Profesor Gilyard był latarnią światła i siły dla wszystkich wokół niego. Kiedykolwiek pytaliśmy go, jak się ma, radośnie oświadczał, że jest „szczęśliwy”. Ale naprawdę to my mamy szczęście być jego kolegami i uczniami przez tyle lat. Kochamy cię i będziemy bardzo za tobą tęsknić, profesorze G! – powiedziała Heather Addison. Clarence Gilyard Jr. miał 66 lat. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci.

Clarence Gilyard Jr. – kim był?

Clarence Gilyard Jr. urodził się w 1955 roku w Moses Lake w stanie Waszyngton. Był ekranem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Zadebiutował jako Sundown w filmie „Top Gun” w 1986 roku, dwa lata później na ekranie pojawił się jako Theo w „Szklanej pułapce”. Największą popularność przyniosła mu rola Jimmy’ego Trivette’a w serialu „Strażnik Teksasu”, w którą wcielał się od 1993 roku. Pojawił się we wszystkich 196 odcinkach, a kilka z nich nawet wyreżyserował i był ich producentem. W tej samej roli pojawił się także w długometrażowej produkcji „Strażnik Teksasu: Próba ognia”, która zadebiutowała w 2005 roku. W latach 2000 wcielał się w rolę pastora Bruce'a Barnesa w „Pozostawieni w tyle” i „Koniec jest bliski”.

Clarence Gilyard Jr. dwukrotnie brał ślub. Najpierw z Catherine Dutko, a w 2001 roku z Eleną Gilyard.

