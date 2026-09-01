Duże zmiany w telewizji od 1 września! Na polskim rynku ruszyły dwa nowe kanały

Jeden z nich nadaje po polsku, drugi stawia na język angielski i edukację poprzez zabawę. Do informacji jako pierwszy dotarł branżowy portal Wirtualnemedia.pl, który informuje też, że początek obie stacje trafiły już dzisiaj do oferty Orange Polska.

Fix&Foxi Channel po polsku. W ramówce klasyczne animacje

Fix&Foxi Channel to propozycja skierowana do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Nazwa stacji pochodzi od popularnych bohaterów komiksowych stworzonych przez niemieckiego rysownika Rolfa Kaukę. Komiksy z Fixem i Foxim sprzedały się na całym świecie w liczbie przekraczającej 780 mln egzemplarzy.

Ramówka kanału łączy klasyczne produkcje animowane ze współczesnymi programami edukacyjno-rozrywkowymi. Wśród zapowiedzianych tytułów znalazły się między innymi „Mały Miś” („Little Bear”), opowiadający o przyjaźni i odwadze, oraz „Marvin, stepujący koń” („Marvin, the Tap-Dancing Horse”), który stawia na humor i wyobraźnię.

Najmłodsi widzowie będą mogli również oglądać „Timothy idzie do szkoły” („Timothy Goes to School”), czyli serial o charakterze edukacyjnym, a także „Przygody Oskara Baloniarza” („Oscar the Balloonist”). Ten ostatni zabiera bohaterów w podniebne podróże, podczas których mogą poznawać świat przyrody i nauki.

Polska wersja Fix&Foxi Channel została w pełni dostosowana do lokalnych odbiorców. Kanał oferuje polski dubbing oraz ramówkę przygotowaną z myślą o polskich widzach.

RiC.today stawia na naukę języka angielskiego

Drugą nowością jest RiC.today, kanał nadający w języku angielskim. Jego oferta również koncentruje się na edukacji, ale wiedza przekazywana jest najmłodszym za pomocą historii, muzyki i zabawy.

Programy stacji mają przybliżać dzieciom między innymi język, naukę, sztukę oraz przyrodę. Format powstaje przy współpracy z pedagogami i psychologami, dzięki czemu codzienne tematy mają być przedstawiane w atrakcyjnej dla dzieci formie.

We wrześniu oferta RiC.today zostanie poszerzona o program „Beadies and Friends”, który łączy muzykę, wyobraźnię i zabawę, wspierając rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji.

Nowe kanały dla dzieci w Orange Polska

Oba kanały zadebiutowały w Polsce 1 września. Pierwszym operatorem, który włączył je do swojej oferty, jest Orange Polska. Abonenci operatora znajdą Fix&Foxi Channel na pozycji 563 w EPG. RiC.today został natomiast umieszczony na pozycji 577.

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