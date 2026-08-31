Polski „The Pitt” nadchodzi? TVP i Prime Video łączą siły

Seriale medyczne zawsze były popularne. Wystarczy wspomnieć o „Ostrym dyżurze”, „Chirurgach” czy „Doktorze Housie”. W ostatnich latach głośno było o „Szpitalu New Amsterdam” na Netflix czy „The Pitt” od HBO Max. Teraz to Prime Video szykuje swój odpowiednik tych hitów i robi to we współpracy z Telewizją Polską.

„SOR” – nowość od Prime Video i Telewizji Polskiej. Co wiemy?

Akcja serialu zatytułowanego „SOR”, którego reżyserkami są Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak, będzie osadzona w jednym z najbardziej wymagających miejsc szpitala, gdzie każdego dnia życie spotyka się ze śmiercią, a lekarze muszą działać szybciej niż pozwalają im na to własne emocje.

Twórcy zapowiadają, że będzie to nowoczesne spojrzenie na gatunek serialu medycznego. Produkcja pokaże szpitalny oddział ratunkowy jako miejsce ciągłego ruchu, napięcia i nieprzewidywalności. Serial połączy elementy emocjonującego dramatu, thrillera i historii obyczajowej, pokazując pracę lekarzy z perspektywy miejsca, w którym liczy się każda sekunda.

Sercem opowieści będzie historia Piotra Hajduka (Sebastian Dela) i Kasi Zawadzkiej (Sonia Mietielica). Kiedy widzieli się po raz ostatni, byli jeszcze młodymi ludźmi z zupełnie innymi planami na przyszłość. Po latach Piotr wraca już jako lekarz – świadomy swoich błędów i gotowy zawalczyć o to, co kiedyś stracił. Los ponownie stawia go obok Kasi – kobiety, która była miłością jego życia. Tym razem jednak ich relacja będzie musiała przetrwać w świecie, w którym trudno znaleźć nawet chwilę na rozmowę.

TVP i Prime Video stworzyły wspólnie serial. Kiedy premiera „SOR”?

Serial „SOR” będzie dostępny dla widzów w serwisie streamingowym Prime Video oraz w TVP2, TVP VOD. Premiera 12-odcinkowej produkcji zaplanowana jest na jesień tego roku.

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