W tym quizie poczujesz prawdziwą nostalgię. Przedstawiamy ci kadry z wieczorynek – rozpoznaj je i dopasuj odpowiedni tytuł do obrazka.
Na dobry początek tygodnia podejmij wieczorynkowe wyzwanie! Przed tobą kadry z kultowych wieczorynek, a za zadanie masz rozpoznać je i dopasować odpowiedni tytuł do obrazka! Gotowy? Do dzieła!
Łatwy QUIZ z kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz obrazki?Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z:
- Bolek i Lolek
- Sąsiedzi
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Źródło: WPROST.pl