Łatwy QUIZ z kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz obrazki?
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Telewizja

Łatwy QUIZ z kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz obrazki?

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
W tym quizie poczujesz prawdziwą nostalgię. Przedstawiamy ci kadry z wieczorynek – rozpoznaj je i dopasuj odpowiedni tytuł do obrazka.

Na dobry początek tygodnia podejmij wieczorynkowe wyzwanie! Przed tobą kadry z kultowych wieczorynek, a za zadanie masz rozpoznać je i dopasować odpowiedni tytuł do obrazka! Gotowy? Do dzieła!

Łatwy QUIZ z kadrów z wieczorynek! Rozpoznasz obrazki?

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Bolek i Lolek
  • Sąsiedzi

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Źródło: WPROST.pl