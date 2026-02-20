Wiosenna ofensywa TVP. Powrót „Kocham Cię, Polsko” i nowe seriale

Telewizja Polska odkrywa wiosenne karty. W ramówce nie brakuje powrotów głośnych marek, nowych seriali i programów rozrywkowych, a także świeżych odsłon dobrze znanych formatów.

Nowości w TVP1. „Omnibus”, „Wojna zastępcza” i powrót „Komisarza Aleksa”

Największą premierą Jedynki będzie teleturniej „Omnibus. Szybcy i mądrzy”. W programie znane postaci zmierzą się w wyścigu wiedzy i refleksu pod okiem prowadzącego Krzysztofa Czeczota. Emisję zaplanowano od 3 marca, od wtorku do czwartku o 20:30.

Serialową ofertę uzupełni kryminał „Glina. Nowy rozdział”, realizowany we współpracy ze SkyShowtime. Stołeczni policjanci ponownie zanurzą się w świat tajemnic i niebezpieczeństw Warszawy. Premiera 6 marca, emisja w piątki o 20:30.

Niedzielne wieczory należeć będą do „Wojny zastępczej” (od 8 marca, godz. 20:25). Jak informuje nadawca, to pełna napięcia historia młodych agentów UOP uwikłanych w aferę nuklearną w czasie rozpadu ZSRR. W obsadzie znaleźli się m.in. Mateusz Więcławek, Paulina Gałązka i Cezary Żak.

Od poniedziałku do piątku o 18:20 widzowie zobaczą premierowe odcinki „Zaraz wracam”, m.in. z udziałem Małgorzaty Sochy. Z kolei od 7 marca w soboty o 20:25 ruszy premierowy sezon „Komisarza Aleksa”. W nowej serii zespół Gancarza, w którego wciela się Olaf Lubaszenko, wzmocni nowy komisarz grany przez Karola Dziubę.

„Sanatorium miłości” i Teatr Telewizji. Sprawdzone hity z kontynuacją

Wiosna przyniesie także ósmą edycję „Sanatorium miłości”. Program powróci 8 marca i będzie emitowany w niedziele o 21:25. Nowy sezon zrealizowano w innej lokalizacji i z dodatkową formułą. Tuż przed nim, o 20:20, widzowie zobaczą reportażowy cykl „Życie po Sanatorium miłości” z udziałem uczestników poprzednich edycji.

Nie zabraknie również Teatru Telewizji, tradycyjnie w poniedziałki o 20:30. W ofercie znajdzie się „repertuar łączący klasykę z nowatorskimi interpretacjami i aktualnymi tematami społecznymi”. Widzowie zobaczą m.in. „Bezimienne dzieło” Witkacego, „Wszystko na sprzedaż” – spektakl z okazji tegorocznej rocznicy Andrzeja Wajdy, „Stan podgorączkowy” poruszający tematykę pandemii, a także nowe ujęcia klasyki, takie jak „Potop” i muzyczna „Dulska”. Sezon uzupełni opowieść biograficzna „Kora. Boska!” oraz familijne spektakle „Piekło Niebo” i „Kanato”.

Wiosna w TVP2. Powrót „Kocham Cię, Polsko” i nowe programy

Po ośmiu latach przerwy na antenę Dwójki wróci „Kocham Cię, Polsko”. Program pojawi się w odświeżonej formule z nową obsadą. Gospodynią będzie Marzena Rogalska, a kapitanami drużyn Filip Gurłacz i Misiek Koterski. Emisja w piątki o 20:40 od 6 marca.

Czwartkowe wieczory od 5 marca o 20:40 wypełni nowy program kulinarny „Super Gary. Gotuj z Bosacką!”, w którym Katarzyna Bosacka pokaże, jak gotować zdrowo, ekonomicznie i z pomysłem. Z kolei w soboty o 22:50, od 7 marca, widzowie zobaczą muzyczny talk-show „Gabi Drzewiecka zaprasza”, łączący rozmowy z artystami z występami na żywo.

Na antenę wróci również „Rodzinka.pl” z premierowymi odcinkami – od 28 lutego w soboty o 20:00. Nowy sezon będzie miał także „The Voice Kids”. W 9. edycji u boku Cleo jako trenerzy zadebiutują Blanka i Tribbs. Po raz pierwszy zwycięzca programu zostanie reprezentantem Polski na Eurowizji Junior.

W niedziele o 21:20 od 8 marca emitowane będą nowe odcinki „Kwiatków polskich dużych” Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. Do ramówki wrócą też „Niepewne sytuacje” Michała Kempy i Wojciecha Fiedorczuka oraz „Gwiazdorska kuchnia Ani. Świat”, z odcinkami realizowanymi m.in. w Miami i we Włoszech.

