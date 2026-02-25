Wielkie roszady w „Pytaniu na śniadanie”. Nowe duety od marca

Od marca widzowie „Pytania na śniadanie” zobaczą nowe duety prowadzących. Stacja tłumaczy się, że decyzja zapadła po analizie reakcji publiczności.

Nowy duet w „Pytaniu na śniadanie”

Agnieszka Woźniak-Starak od marca będzie prowadzić Pytanie na śniadanie w duecie z Łukaszem Kadziewiczem. Dziennikarka wróciła do śniadaniówki Dwójki 24 grudnia ubiegłego roku. Przed jej ponownym pojawieniem się na antenie rozważano dwa warianty: współprowadzenie z Kadziewiczem lub z Robertem Stockingerem. Ostatecznie wybrano drugą opcję, choć Woźniak-Starak pojawiała się gościnnie u boku Kadziewicza. Teraz stworzą stałą parę.

Od przedstawicieli Telewizji Polskiej branżowy portal Wirtualnemedia.pl usłyszał: „Zmiany wynikają z odbioru poszczególnych par przez widzów”.

Robert Stockinger z nową partnerką

Dla Roberta Stockingera to kolejna zmiana. Wcześniej prowadził program z Krystyna Sokołowska, która w listopadzie przestała być gospodynią „Pytania na śniadanie”, pozostając w redakcji jako reporterka. Od marca jego partnerką antenową będzie Anna Lewandowska, dotychczas występująca w duecie właśnie z Kadziewiczem.

Sześć par i głośne powroty

Obecnie poranny magazyn TVP2 ma sześć par prowadzących. We wrześniu do zespołu dołączyli Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Od sierpnia, po czteroletniej przerwie, na antenę wróciła Marzena Rogalska, która ponownie tworzy duet z Łukaszem Nowickim. Pozostałe pary to Beata Tadla i Robert El Gendy oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.

Gospodarze „Pytania na śniadanie” nie mają ostatnio dobrej passy. Przynajmniej w mediach. „Chłopcy i dziewczynki do wynajęcia” – mówiła o prowadzących polskie śniadaniówki w rozmowie z „Faktem” Monika Richardson, dawna twarz „Pytania na śniadanie”. Na początku lutego w mocnych słowach o byłym pracodawcą wyraził się Tomasz Kammel, przed laty jedna z największych gwiazd śniadaniówki TVP. „Są ludzie, którzy wierzą, że jeśli kogoś wyrzucą z telewizji, wyrzucą go też z życia. [...] cóż… historia to rozliczy” – podsumował gorzko prezenter.

