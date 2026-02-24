„Świat według Kiepskich” znowu rozgrzewa sieć. Gratka dla fanów!

Od emisji ostatniego odcinka „Świata według Kiepskich” jego fani marzyli o reaktywacji kultowego serialu. Wydawało się to raczej niemożliwe, chociażby z tego smutnego powodu, że wielu wspaniałych aktorów głównych ról odeszło od nas na zawsze. Polsat postanowił w końcu zrobić wiernym widzom niesamowitą niespodziankę.

Od inspiracji „Światem według Bundych” do własnej legendy

Ponad dwie dekady na antenie, setki odcinków i cytaty, które do dziś krążą w codziennych rozmowach. „Świat według Kiepskich” nie był tylko sitcomem. Stał się zjawiskiem, które na trwałe wpisało się w popkulturę i zdefiniowało polskie poczucie humoru przełomu wieków.

Emitowany w Polsacie od 16 marca 1999 do 16 listopada 2022 roku „Świat według Kiepskich” doczekał się 588 odcinków oraz epizodów specjalnych. Pomysł narodził się w 1998 roku. Producent Tomasz Kurzewski, współzałożyciel ATM Grupy, wraz z twórcami związanymi z wrocławskim środowiskiem Mader Faker Studio, stworzył historię inspirowaną amerykańskim sitcomem „Świat według Bundych”.

Scenariusze pisali m.in. Janusz Sadza i Aleksander Sobiszewski, a pierwowzorami bohaterów byli prawdziwi sąsiedzi Sadzy z wrocławskiego „Trójkąta Bermudzkiego”. Budżet

Kamienica przy Ćwiartki 3/4 i jej lokatorzy

Akcja rozgrywała się w starej wrocławskiej kamienicy na osiedlu Kosmonautów. Serial stworzył galerię postaci, które przeszły do historii. Ferdynand „Ferdek” Kiepski, w którego wcielał się Andrzej Grabowski, był bezrobotnym mistrzem unikania pracy, miłośnikiem piwa Mocny Full i telewizji. Halina Kiepska, grana przez zmarłą w 2024 roku Marzenę Kipiel-Sztukę, jako pielęgniarka utrzymywała dom. Waldemar „Waldek” Kiepski, w interpretacji Bartosza Żukowskiego, dzielił z ojcem kanapę i zamiłowanie do piwa.

Siłą serialu był język i zgrabne powiedzonka. Twórcy piętnowali lenistwo, zawiść, cwaniactwo i społeczne absurdy, robiąc to w sposób, który bawił, zamiast moralizować. W szczytowym okresie serial oglądało 2,5–3 miliony widzów. Produkcja zdobyła Telekamery w 2001 i 2002 roku. Z czasem zyskała drugie życie w internecie, gdzie memy i cytaty zalały media społecznościowe, przyciągając młodsze pokolenia.

Koniec epoki i trudne pożegnania

Zanim serial dobiegł końca, widzowie musieli pożegnać kilku kluczowych aktorów. W 2020 roku zmarł Dariusz Gnatowski, odtwórca roli Arnolda Boczka. Wcześniej odeszli m.in. Krystyna Feldman, serialowa Babka, oraz Bohdan Smoleń, czyli Edzio.

W maju 2022 roku Polsat ogłosił zakończenie produkcji. Na pożegnanie w marcu 2023 roku na platformie Polsat Box Go pojawił się specjalny odcinek „Wieczna kwarantanna”, w którym dzięki technologii deepfake przywrócono wizerunki zmarłych aktorów.

Jak napisała Nina Terentiew: „Ten sitcom stał się — czy się to komuś podoba, czy nie — częścią naszej kultury narodowej”.

Powrót Kiepskich. W najlepszym wydaniu

Teraz nieoczekiwanie Polsat udostępnił na swoim kanale na platformie YouTube pełne odcinki kultowej produkcji. O sile pomysłu najlepiej świadczą komentarze zachwyconych internautów i liczby. Każdy odcinek ma już średnio ponad 200 tys. wyświetleń, a zachwytom nie ma końca.

„Wielkiego Balu w full wersji to wiele osób szukało, oglądać, póki im się nie odwidzi”, „Sądząc po sporej liczbie wyświetleń, chyba testy im wypalą. Bo wyświetlenia są i będą”, „Ile to człowiek czekał, żeby dożyć”, „Ostatnio całe 20 zł zapłaciłem, żeby obejrzeć kilka odcinków, a tu taka piękna niespodzianka. Zaraz wjadą na poziom wyświetleń kanału zero i książula” – piszą fani serialu.

Wielu z nich zwraca uwagę na fakt, że w sieci umieszczone prawdziwe rarytasy i telewizyjne „białe kruki”. „I to same majonezy wrzucają z Prime serialu, czyli odc 160-280”. „Warto dodać, że wrzucili sylwestrowy special w całości w formie 45 minutowego filmu co było do tej pory uznane za Lost media”. Takiej okazji nie można przegapić, zatem jak napisał jeden z internautów: „oglądać, póki im się nie odwidzi”!

