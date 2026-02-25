Tak pożegnają Bożenę Dykiel. Rodzina aktorki ma prośbę

Bliscy Bożeny Dykiel opublikowali nekrolog, w którym przekazali szczegóły ceremonii oraz wystosowali szczególną prośbę do wszystkich, którzy zechcą towarzyszyć artystce w jej ostatniej drodze.

Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Śmierć artystki poruszyła zarówno fanów, jak i całe środowisko aktorskie. Artystka, przez lata będąca jedną z najważniejszych postaci serialu „Na Wspólnej”, zmarła 12 lutego. Informację o jej odejściu przekazano dzień później.

Przez dekady zachwycała publiczność zarówno w repertuarze komediowym, jak i dramatycznym. W pamięci widzów zapisała się rolami w takich produkcjach jak „Znachor”, „Wyjście awaryjne”, „Alternatywy 4” czy emitowany przez lata serial „Na Wspólnej”. Jej sceniczna energia, wyczucie humoru i naturalna charyzma sprawiły, że stała się jedną z ikon polskiej kultury.

Msza i kondukt na Powązkach

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 25 lutego 2026 roku, w Warszawie. Aktorka spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Z opublikowanego w internecie nekrologu wynika, że ceremonia rozpocznie się w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym 18.

„Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 25 lutego 2026 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, Pl. Teatralny 18. o godzinie 14.00 ruszy kondukt spod bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach. O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina”.

Jedna prośba rodziny

Po nabożeństwie żałobnicy odprowadzą artystkę na miejsce wiecznego spoczynku. Bliscy Bożeny Dykiel zwrócili się również z wyraźnym apelem do osób planujących udział w ceremonii.

„Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach” — czytamy w nekrologu.

