Ekspertka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zmiażdżona! „Psycholog z Temu”

Ostatni odcinek „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wywołał gorącą dyskusję wśród fanów programu. W centrum zamieszania znalazła się jedna z ekspertek formatu, Zuzanna Butryn, której zachowanie wobec uczestniczki wywołało prawdziwą burzę w sieci. Widzowie nie przebierali w słowach, zarzucając jej brak profesjonalizmu i stronniczość.

Nerwowa wizyta ekspertki „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

W odcinku wyemitowanym 28 października Zuzanna Butryn odwiedziła Karolinę i Macieja – jedną z par eksperymentu. Spotkanie, które miało pomóc małżonkom w rozwiązaniu napięć, szybko zamieniło się w emocjonalną konfrontację.

Podczas indywidualnej rozmowy Maciej wyznał, że zachowanie jego partnerki zmienia się w obecności kamer. – „W momencie, gdy pojawiła się ekipa, doznałem szoku. Nagle Karolina się zmieniła, zmieniła się całkowicie. Nie wiedziałem, co się dzieje. Nagle Karolina zaczyna do mnie mówić, zaczyna żartować, jest uśmiechnięta” – relacjonował uczestnik.

Po tej rozmowie ekspertka spotkała się z parą wspólnie. Kiedy Maciej ponownie poruszył temat różnic w zachowaniu partnerki, atmosfera zrobiła się napięta. Karolina nie wytrzymała emocji. – „Ja na razie mówię stop. W sensie takim, że muszę tę rozmowę przegryźć. Ja cały czas jestem w emocjach, więc dajcie mi teraz ochłonąć i tylko tyle” – powiedziała w trakcie nagrania.

Widzowie oburzeni zachowaniem psycholożki. „Czy to zawód dla niej?”

To właśnie sposób, w jaki Zuzanna Butryn poprowadziła rozmowę, nie spodobał się publiczności. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się fala krytyki. Widzowie zarzucali ekspertce brak empatii, agresywny ton i wyraźne opowiedzenie się po stronie Macieja.

„Psycholog bardzo nieprofesjonalna. Podczas rozmowy z Maciejem i Karoliną była bardzo stronnicza i powiedziałabym nawet, że agresywnie zwracała się do Karoliny” – pisali internauci. Inni dodawali: „Czy ekspertka właśnie podniosła głos na Karolinę? Chyba nie tak to powinno wyglądać”, „Pani psycholog dolała oliwy do ognia, po czym czmychnęła, zostawiając ich samych sobie”.

Nie brakowało też ostrych komentarzy podważających jej kompetencje. „Pani psycholog zachowała się skandalicznie. Człowiek, widząc takie podejście do klienta, w życiu nie skorzystałby z usług psychologa. Bardzo mnie to podejście zawiodło. Pani powinna się zastanowić, czy to jest zawód dla niej… Jestem wstrząśnięta”, „Psycholog z Temu”, „Trzeba zredefiniować słowo »ekspert« w tym programie” – czytamy w komentarzach na profilu programu w mediach społecznościowych.

