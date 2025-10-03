Nawrocki i Schreiber wieczorową porą. Wielkie zmiany

Zaledwie po dwóch tygodniach od startu nowego sezonu telewizja wPolsce24 przesuwa trzy swoje sztandarowe programy.

Nawrocki, Schreiber i Kielczyk w nowych pasmach

Od teraz „Naga prawda Marianny Schreiber” będzie emitowana w soboty o godz. 19, a nie – jak wcześniej – o 17.05. „Nawrocki w Polsce” Daniela Nawrockiego, syna prezydenta RP, widzowie zobaczą w niedziele o 18.55 zamiast o 17. Z kolei „Marta Kielczyk i goście” przenosi się z godz. 10 na 13 w niedziele.

W programach nie zabraknie różnorodnych tematów i gości. Marta Kielczyk zaprasza zarówno polityków, jak i artystów czy naukowców, Daniel Nawrocki rozmawia z politykami oraz sportowcami, jego gośćmi byli m.in. Filip Chajzer i Dariusz Michalczewski. Marianna Schreiber z kolei prowadzi program, który zapowiadany był jako pełen „nieocenzurowanych opinii, odważnych pytań i prawdziwych emocji". Celebrytka i była partnerka polityka PiS Łukasza Schreibera porusza w nim aktualne sprawy społeczne, w tym m.in. brutalizację polskiej sceny politycznej.

Magdalena Ogórek oddaje pasmo

Zmiany nie ominęły także innej pozycji stacji. Magdalena Ogórek żegna się z prowadzeniem programu „Na linii ognia”. Jej miejsce zajmie reporter Szymon Szereda, a audycja zyska nowy tytuł: „Szymon Szereda. Na linii ognia”.

„Miałam zadanie podnieść widownię pasma od godz. 16. To się udało. Oddaję je w dobre ręce Szymona Szeredy. Natomiast ja będę pojawiać się od poniedziałku do piątku ok. 20.50 jako prowadząca drugą część ‘Minęła 20.05’” – powiedziała Ogórek w rozmowie z „Presserwisem”.

Na tym nie koniec ramówkowych roszad w telewizji wPolsce24. Zmodyfikowano także godziny emisji innych programów. „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest” od teraz można oglądać w dni powszednie o godz. 17.05, a nie o 18.30.

