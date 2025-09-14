Żona Łukasza Schreibera o kosztach ślubu. „Szkoda mówić”

Nowa pani Schreiber postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zdradziła, jak wyglądały przygotowania do tego dnia oraz ile naprawdę kosztowała uroczystość.

Koszty ślubu Schreibera przebiły założenia

Podczas sesji pytań i odpowiedzi, którą zorganizowała na swoim profilu na Instagramie, Weronika Schreiber przyznała, że ceremonia i wesele pochłonęły znacznie więcej pieniędzy, niż planowali. Nie unikała odpowiedzi na pytania fanów, choć wyraźnie dało się wyczuć, że była to dla niej delikatna kwestia.

„Szkoda mówić. Jednym słowem, zdecydowanie więcej niż było to od początku założone, ale dla takiego dnia było warto” – napisała. Internauci nie kryli ciekawości i pytali nie tylko o wydatki, ale także o muzykę i atmosferę uroczystości.

Ekspresowe przygotowania i wyjątkowy pierwszy taniec

Weronika zdradziła, że organizacja ślubu zajęła im zaledwie dwa miesiące. Jak podkreśliła, mimo napiętego kalendarza udało się dopiąć każdy szczegół. Kluczową rolę odegrała muzyka – na pierwszy taniec wybrali utwór „Gdybym” zespołu Voo Voo.

„Poza tym od samego początku mieliśmy taki plan, chcieliśmy świętować ten dzień na 1000 proc”. – wyznała. Para podkreśliła, że „wytańczyła się za wszystkie czasy”, a radość i energia towarzyszyły im do samego końca wesela.

Obserwatorzy zwrócili też uwagę na radosne zdjęcia Łukasza Schreibera. Poseł, który zazwyczaj prezentuje poważne oblicze, tym razem promieniał uśmiechem. Weronika odpowiedziała na te spostrzeżenia wprost. „Gdy w końcu ma się przy sobie odpowiedniego człowieka, jest to absolutnie naturalne” – podsumowała skromnie.

instagramCzytaj też:

Kaczorowska stawia żądania TV Republika. Patyra mocno zareagowałCzytaj też:

Schreiber chce uruchomić „prawicową organizację”. „Namiesza przed wyborami”