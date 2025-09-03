Od dziś znowu będą „jechać po bandzie”. W telewizji

„Kabaret K2. Jedziemy po bandzie” wraca na antenę Polsatu, a już pierwszy odcinek zapowiada się ostro. Również za sprawą wyjątkowej gwiazdy wieczoru.

Ma być śmiesznie-ostro

Artyści z Kabaretu K2 nie zamierzają się hamować. Tytuł zobowiązuje, więc ich skecze balansują na granicy, często bez tematów tabu. „Chcemy poruszać tematy dosadniej i bardziej po bandzie, bo tytuł do tego zobowiązuje. Nie jesteśmy ani ugodowi, ani gładcy” – podkreśla Tomasz Łupak z K2. A to oznacza jedno – widzowie mogą szykować się na niespodzianki.

Dominika Najdek, Bartosz Klauziński i Tomasz Łupak w programie prezentują premierowe skecze, w których analizują otaczającą nas rzeczywistość z charakterystycznymi dla siebie dystansem i błyskotliwością. Bohaterami ich rodzajowych scenek bywają zarówno zwykli ludzie, jak i celebryci czy politycy. Podobno będzie coś i o nowym prezydencie.

Ewa Kasprzyk gwiazdą wieczoru

Gościem specjalnym premierowego odcinka została Ewa Kasprzyk, której cięty język i poczucie humoru pasują do formatu jak ulał. Aktorka, znana m.in. jako jurorka „Tańca z Gwiazdami”, tym razem sprawdzi się w roli ofiary satyrycznego „żądła” kabaretu.

Na antenie nie zabraknie nowych numerów, takich jak „Przystanek Shakira”, „Na posterunku” autorstwa Michała Paszczyka czy „e-lekcja”. Wrócą także dobrze znane elementy – „Głupoty z internetów” i „Niewydarzenia”, czyli wiadomości podane z ogromnym przymrużeniem oka. Całość ubarwi muzycznie zespół „Testosteron”, którego liderem jest Maciek Kwiatkowski. „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie” już w środę, 3 września, o godz. 20:30 w Polsacie.

Kabaret K2

Kabaret K2 powstał w 2012 roku w Zielonej Górze. Obecnie tworzą go Bartosz Klauziński, Tomasz Łupak i Dominika Najdek. Na swoim koncie mają już m.in. I miejsce i Nagrodę Publiczności na festiwalu Szpak w Szczecinie, I miejsce na Przeglądzie Kabaretów Studenckich (PKS) w Warszawie oraz na przeglądzie kabaretowym PaKA w Krakowie, czy Nagrodę Główną i Nagrodę Publiczności na festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu. Swoimi programami zdążyli też już podbić serca widzów Polsatu.

