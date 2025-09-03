„Milionerzy”. Publiczność zawiodła, uczestniczka odpadła

Miała być pewna pomoc, wyszedł spektakularny zawód. Już w drugim odcinku nowej edycji „Milionerów” publiczność wprowadziła uczestniczkę w poważny błąd. Dorota Dachowska zakończyła grę szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.

„Milionerzy” w Polsacie – emocje od pierwszych dni

Nowa odsłona kultowego teleturnieju wystartowała w Polsacie i od razu przyciągnęła uwagę widzów. Emisja odbywa się od poniedziałku do czwartku o godz. 19.55 i choć zmieniła się stacja i niektóre zasady, prowadzącym wciąż jest niezastąpiony Hubert Urbański. Pierwszy uczestnik poległ na zagadce za 125 tys. zł. „Jockstrapy zwykle: A: zasłaniają brzuch po pępek, B: zasłaniają pośladki, C: nie zasłaniają pośladków, D: nie zasłaniają przyrodzenia”. Wybrał źle, bo ten rodzaj ubioru pozostawia odkryte pośladki. Sebastianowi na szczęście pozostało gwarantowane 50 tys. zł.

Publiczność zawiodła na prostym pytaniu?

Drugi odcinek, pokazany 2 września, przyniósł pierwszą głośną wpadkę. Na fotelu zawodnika zasiadła Dorota Dachowska, która usłyszała pytanie matematyczne z pozoru banalne: „Jeśli 5 robotów, pracując jednocześnie, potrzebuje 5 minut, żeby przykręcić 5 śrub, to ile minut potrzebują 3 roboty, żeby przykręcić po jednej śrubie każdy?”.

Do wyboru były cztery odpowiedzi: 3, 5, 9 oraz 15 minut. Pani Dorota postanowiła sięgnąć po jedno z kół ratunkowych i oddała decyzję w ręce publiczności. Wynik? Szokujący. Aż 41 proc. widzów w studiu wskazało błędną odpowiedź.

Uczestniczka, ufając widowni, zaznaczyła wariant A: 3 min. Prawidłowa była jednak odpowiedź B: 5 min. Decyzja okazała się pechowa i gra zakończyła się już na trzecim pytaniu. Dorota Dachowska wyszła ze studia z gwarantowaną kwotą 2 tys. zł. To jeden z tych rzadkich momentów, kiedy publiczność, zamiast ratować, staje się gwoździem do trumny dla uczestnika.

