Marzena Paczuska przeprasza Joannę Dunikowską-Paź. To przekazała

Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, publicznie przeprosiła za podanie nieprawdziwej informację o dziennikarce TVP Joannie Dunikowskiej-Paź. Wpis wywołał gigantyczną burzę, teraz zakończył się oficjalnym oświadczeniem.

Fake news o dziennikarce TVP

Sprawa zaczęła się od krążącej po sieci informacji, która zasugerowała, że to Joanna Dunikowska-Paź miała podczas konferencji prasowej Ministra Obrony Narodowej posłużyć się skrótem „KN” zamiast pełnego imienia i nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego. Informacja okazała się nieprawdziwa.

Pomyłkę podchwyciła wówczas członkini KRRiT Marzena Paczuska, która opublikowała screen z odpowiedzią chat bota Groka: „Tak, dziennikarką zadającą pytanie jest Joanna Dunikowska-Paź, prowadząca programy informacyjne w TVP Info”. Post później zniknął, ale było już za późno – w sieci ruszył zmasowany atak na Dunikowską-Paź, nie zabrakło nawet personalnych gróźb pod adresem dziennikarki TVP.

Marzena Paczuska przeprosiła

We wtorek wieczorem na profilu Paczuskiej na platformie X pojawiło się oświadczenie. „Przepraszam Joannę Dunikowską-Paź i Telewizję Polską za bezprawne naruszenie ich dóbr osobistych, tj. dobrego imienia i renomy” – napisała, podkreślając, że jej wcześniejsze słowa były nieprawdziwe i stawiały dziennikarkę w złym świetle.

Poza cytatem z przeprosinami Paczuska dodała, że wcześniejsze wyjaśnienia, zamieszczone 20 sierpnia, nie zaspokoiły oczekiwań TVP. „Jak się okazuje, Telewizji Polskiej w likwidacji nie wystarczyło moje oświadczenie z 20 sierpnia zamieszczone na moim profilu, dlatego publikuję tekst, który zaspokoi jej oczekiwania” – napisała.

TVP żąda przeprosin. Zgłoszono sprawę do prokuratury

Kilka godzin wcześniej TVP oficjalnie poinformowała, że skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z nienawiści wobec Joanny Dunikowskiej-Paź. Jednocześnie wysłano wezwania do złożenia oświadczeń i przeprosin, których adresatami są: Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizja Republika wraz z Danutą Holecką i Michałem Solarzem, a także Telewizja wPolsce24 i jej przedstawicielka Marta Kielczyk.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że w przestrzeni publicznej – także wśród osób zajmujących wysokie stanowiska i pełniących ważne funkcje opiniotwórcze – znajdują się głosy, które bez jakiejkolwiek weryfikacji powielają kłamstwa, manipulacje i mowę nienawiści” – czytamy w komunikacie Telewizji Polskiej.

