Była gwiazda TVP dostała nową pracę. „Pójdę do wojska, żeby je pokazać”

Karolina Pajączkowska, znana z pracy w TVP, gdzie prowadziła takie programy, jak „Wstaje dzień” i „Poranek Info”, oraz była twarzą TVP World i korespondentką wojenną, po odejściu z publicznego nadawcy w 2023 roku, rozpoczęła kolejny projekt medialny. Podano właśnie informację, że dziennikarka dostała nowy format.

„Pajączkowska do wojska” – nowy program Karoliny Pajączkowskiej

Media obiegła wiadomość na temat tego, że „Super Express” powierzył Karolinie Pajączkowskiej prowadzenie cyklicznego programu „Pajączkowska do wojska”. W każdym odcinku tego dostępnego na YouTube cyklu dziennikarka odwiedza inną jednostkę wojskową, uczestnicząc w szkoleniach i testach sprawnościowych, co pozwala widzom zbliżyć się do realiów życia żołnierzy.

„Kilka miesięcy temu postanowiłam, że pójdę do wojska, żeby pokazać je od środka. Doświadczenie korespondentki wojennej na Ukrainie uświadomiło mi jedną bardzo ważną rzecz – wojnę wygrywa się również w przestrzeni informacyjnej” – pisała Karolina Pajączkowska na Instagramie.

„Jak naprawdę wygląda Wojsko Polskie? Jacy ludzie służą w szeregach naszej armii? Jakim sprzętem dysponujemy, jak szkolimy kadry wojskowe i techniczne? Pytań są tysiące, a miejsc do odwiedzenia setki. Zależy mi, żeby pokazać wam polską armię bez politykierstwa i patosu. Wojsko to system systemów, ale tworzą go przede wszystkim ludzie – tacy jak my. Ich historie są inspirujące i trzeba je pokazywać! Patriotyzm jest fajny, a postawa proobronnościowa konieczna w obecnych, niespokojnych czasach” – kontynuowała prezenterka.

To jednak nie wszystko. Warto dodać, że dodatkowo Pajączkowska współprowadzi poranny program „Poranny Ring” na kanale „Super Ring”, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 7:50. Wspólnie z innymi dziennikarzami omawia aktualne wydarzenia i tematy społeczne.

