Dziś sobota „zróbmy więc prywatkę…”. Hit PRL-u hasłem festiwalu w Opolu

Przed nami trzeci 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jak na sobotę przystało, upłynie w rytm tanecznych przebojów. Hasło dzisiejszego wieczoru – „Zróbmy więc prywatkę…” – to cytat z przeboju, który stał się niemal hymnem PRL-owskich imprezowiczów. Powstał w ciekawych okolicznościach.

Koncert „Zróbmy więc prywatkę…”. Powrót do młodości

Podczas sobotniego koncertu pod hasłem Zróbmy więc prywatkę…” wielu z nas będzie miało okazję wrócić wspomnieniami do lat młodości. Pierwsze widowisko (wieczór zakończą występy kabaretów) zabierze widzów i publiczność zgromadzoną przed telewizorami w nostalgiczną, może nieco sentymentalną podróż do czasów, kiedy muzyki słuchało się z kaset, winyli i odtwarzaczy radiowych, a nie platform streamingowych i TikToka.

Na scenie największe polskie gwiazdy i ich największe przeboje. W sobotę podczas festiwalu w Opolu wystąpią: Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato i Maciej Miecznikowski.

Historia przeboju „Party”. Sprzeciw dla biurowej szarości

Hasło dzisiejszego koncertu – „Zróbmy więc prywatkę…” – to fragment refrenu utworu „Party” legendarnego Oddziału Zamkniętego. Do dziś sprawia, że od razu zaczynamy się ruszać, do dziś grany na koncertach i imprezach. Zespołowi przyniósł zaś ponadczasową sławę i miano polskich Rolling Stones’ów. Oni sami, artyści z obozu socjalistycznego, nawet nie bardzo wiedzieli, o co chodzi.

„Kocham ten numer. Od niego zaczęli nas kojarzyć ze Stonesami- że chórki, że image Jarego (Krzysztof Jaryczewski, wokalista i lider zespołu — przyp.red.), że Jary tak się rusza... Nikt w zespole nie miał pojęcia o Stonesach. Wiedzieliśmy, że to dobry zespół, że super muzyka, ale nikt nie miał nagrań, płyt” – wspominał Wojciech Łuczaj-Pogorzelski, gitarzysta i lider Oddziału.

Podobnie jak w przypadku Stones’ów mamy tu tak naprawdę bardzo proste akordy i uniwersalny tekst. Historię młodego człowieka rozdartego między szarą PRL-owską rzeczywistością a pełnym radości, kolorów i zabawy weekendowym życiem.

Co ciekawe, tekst historycznego przeboju powstał w dość ciekawych okolicznościach — w czasie, kiedy jego autor pracował w biurze LOT-u. Chyba artyście nie za bardzo podobała się praca na etacie, sądząc po innym kultowym wersie: „Znów do biura, czeszesz pióra, pod nosem klnąc, zakładasz płaszcz”.

My zróbmy sobie dziś prywatkę! Do której zagrają nam największe gwiazdy polskiej piosenki. Początek transmisji z opolskiego amfiteatru o godz. 20:15 na antenach TVP1, TVP Polonia i TVP VOD.

