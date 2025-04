Koncert TVP wywołał burzę w sieci. Internauci są podzieleni

W niedzielny wieczór 27 kwietnia odbył się koncert z okazji „Tysiąclecia Korony Polskiej”. Wydarzenie rozpoczęła imponująca ośmiometrowa rzeźba warszawskiej Syreny, która „płynęła” po Wiśle. Następnie wzdłuż brzegu rzeki wyeksponowano portrety 28 polskich królów. Na scenie z kolei wystąpili czołowi przedstawiciele polskiej muzyki, reprezentujący różne gatunki i pokolenia, w tym m.in. Kayah, Natalia Szroeder, Doda, zespół Organek, Król, Bovska, Margaret, Mery Spolsky, Halina Mlynkova, Stanisław Soyka i Grzegorz Hyży. Nie wszystkim jednak to widowisko przypadło do gustu.

Opinie po koncercie „Tysiąclecia Korony Polskiej”

Podczas podniosłego wydarzenia transmitowanego przez TVP, znani artyści zaprezentowali największe polskie przeboje w specjalnych aranżacjach z udziałem orkiestry pod batutą Michała Grotta. Wybrzmiało wiele kultowych hitów. Zwieńczeniem koncertu były natomiast życzenia, które wokaliści złożyli Polsce i jej mieszkańcom.

Całe wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Warszawiaków, ale także widzów i internautów. Obecnie popularnością cieszą się posty z wykonaniani poszczególnych artystów, które znalazły się na oficjalnych profilach stacji w mediach społecznościowych. Pod nimi pojawiło się mnóstwo komentarzy, z których można wywnioskować, że występy wywołały mieszane uczucia. Jedni internauci pochwalili wykonania oraz organizację wydarzenia, inni z kolei nie mają dobrego zdania.

Niektórzy stwierdzili: „Oglądam. Super koncert. Moi ulubieni wykonawcy polskiej sceny muzycznej”, „Ja nie pod sceną, ale w domu przed tv. Naprawdę fajny koncert”, „Super przedstawienie, oprawa, muzyka”, „Przepiękny koncert, a samo rozpoczęcie, to światowy poziom przebijający otwarcie niejednej Olimpiady” czy „Super, jestem pod ogromnym wrażeniem”.

Inni natomiast pisali: „TVP – czy wy tam macie jakiegoś konsultanta historycznego? Pieśń wojów to z czasów Krzywoustego”, „Niewiele wspólnego ma ten koncert z taką doniosłą rocznicą. Jak na razie wielkie rozczarowanie”, „To jest koncert na 1000-lecie Korony Polskiej? Chyba powinno być coś patriotycznego, a nie takie stękania” oraz „Tego koncertu nie da słuchać... Tylko Doda i Kasia Moś były ok, reszta to w moim odczuciu: katastrofa”.

Czytaj też:

TVP ukarane wysoką grzywną. Wszystko przez reportaż o RydzykuCzytaj też:

Była ulubienicą Polaków, choć jej skandalami żył cały kraj. Podsłuchiwały ją służby