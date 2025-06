Porwanie, które wstrząsnęło światem. Dziś w telewizji

Już dziś wieczorem zobaczymy film oparty na prawdziwej historii — szokującej i kontrowersyjnej sprawie porwania bliskiego członka rodziny Jeana Paula Getty’ego, jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

„Wszystkie pieniądze świata”: pieniądze, władza i bezwzględność

Akcja filmu toczy się w latach 70. Jean Paul Getty (Christopher Plummer), miliarder i magnat naftowy, nie bez powodu uchodził za człowieka niezwykle wpływowego, ale i skrajnie oszczędnego. Kiedy jego 16-letni wnuk Paul (Charlie Plummer) zostaje porwany we Włoszech przez członków okrutnego gangu, sprawcy żądają za chłopaka wielomilionowego okupu. Ku zaskoczeniu opinii publicznej i ku przerażeniu własnej rodziny, Getty stanowczo odmawia zapłaty. Gail Harris (Michelle Williams), matka chłopca, nie zamierza jednak bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń. W obliczu rosnącej brutalności porywaczy i bezdusznej postawy teścia, kobieta podejmuje desperacką walkę o życie syna. Pomaga jej Fletcher Chace (Mark Wahlberg), były agent CIA, który zostaje wciągnięty w tę niezwykle delikatną i pełną napięcia sprawę.

Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami

„Wszystkie pieniądze świata” to film oparty na faktach – historia porwania Johna Paula Getty’ego III w 1973 roku do dziś budzi emocje i kontrowersje. Produkcja, której reżyserem jest Ridley Scott, koncentruje się nie tylko na dramatycznych negocjacjach z porywaczami, ale też ukazuje konflikt wartości między bezwzględnym bogaczem a zdeterminowaną matką. W filmie wystąpiła plejada uznanych aktorów. Christopher Plummer, który dołączył do obsady na krótko przed zakończeniem zdjęć, za swoją rolę Jeana Paula Getty’ego otrzymał nominacje do Oscara, Złotego Globu oraz nagrody BAFTA w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Michelle Williams została doceniona nominacją do Złotego Globu za rolę dramatyczną. Partneruje im Mark Wahlberg w roli byłego agenta specjalizującego się w sprawach bez wyjścia.

„Wszystkie pieniądze świata” to nie tylko opowieść o porwaniu, ale też portret bezwzględnych realiów świata wielkiego kapitału i walki o ludzkie życie, która rozgrywa się poza nagłówkami gazet.

Emocjonujący dramat zobaczymy już dziś, w poniedziałek 16 czerwca o godz. 21:20 na antenie TVP1.

