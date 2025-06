Rola życia ulubieńca Polaków. Ten genialny film na faktach dziś w TV

Nagrodzony czterema Oscarami „Piękny umysł” z Russellem Crowe w roli genialnego matematyka Johna Nasha to wstrząsająca do głębi historia, która pokazuje, jak cienka jest granica między geniuszem a szaleństwem, a także siłę miłości i wytrwałości, potężną nawet w obliczu największych przeciwności losu.

Historia genialnego matematyka

Tytułowym pięknym umysłem jest genialny naukowiec, laureat Nagrody Nobla — John Nash, który całe swoje życie poświęcił liczbom, wzorom i matematycznym teoriom, zmagając się jednocześnie ze schizofrenią. Reżyser Ron Howard sięgnął po nieoczywiste środki wyrazu, by oddać nieuchwytną granicę między rzeczywistością a iluzją, pokazując wewnętrzny świat Nasha, jego halucynacje, lęki i walkę z chorobą. Z dużą wrażliwością pokazał, czym jest schizofrenia i jak wpływa ona na życie osobiste i zawodowe. Dziś, w czasach większej świadomości i otwartości na temat zdrowia psychicznego, do tematu podchodzi się inaczej niż w latach Nasha. „Piękny umysł” to nie tylko historia o geniuszu matematyki i chorobie — to również poruszająca opowieść o miłości, która potrafi znieść wszystko. To film o determinacji, nadziei i bezgranicznym oddaniu. Inspiracją do powstania filmu była biograficzna powieść Sylvi Nasar, poświęcona życiu Nasha.

Wielki hollywoodzki przebój dziś w telewizji

Produkcja Rona Howarda odniosła spektakularny sukces — zdobyła aż osiem nominacji do Oscarów i ostatecznie cztery statuetki: najlepszy film, najlepszy scenariusz autorstwa Akivy Goldsmana, najlepszą reżyserię oraz drugoplanową rolę żeńską dla Jennifer Connelly. Atutem filmu jest obsada aktorska. Choć kandydatów do wcielenia się w postać Johna Nasha było wielu (m.in. Johnny Depp, Keanu Reeves, Bruce Willis, Brad Pitt czy Tom Cruise) to w roli Johna Nasha zobaczyć możemy Russella Crowe’a. Jego przejmująca kreacja w bardzo realistyczny sposób oddaje cierpienie i zagubienie postaci naukowca. Jako wybitny matematyk budzi współczucie, potrafi zarówno rozbawić jak i wzruszyć. Za tę kreację aktor otrzymał m.in. Złoty Glob i nagrodę BAFTA. Film jednak nie oddałby tak wiernie całej historii genialnego matematyka, gdyby nie fenomenalna gra aktorska Jennifer Connelly wcielającej się w rolę Alicji – żony Johna Nasha. Jej realistyczna interpretacja postaci, podkreślająca wrażliwość i niezwykłe uczucie do męża, uhonorowana została Oscarem. Na ekranie pojawiają się także Paul Bettany jako wyimaginowany przyjaciel Nasha oraz Ed Harris — obecny w jego halucynacjach.

