Przygotujcie chusteczki! Miłość w cieniu choroby i zdrady — dziś w telewizji

Nowy Jork, elegancka restauracja, przypadkowe spotkanie i historia uczucia, które pojawia się zbyt późno. Film „Miłość w Nowym Jorku” z udziałem Richarda Gere’a i Winony Ryder to opowieść o miłości, która musi zmierzyć się nie tylko z brakiem czasu, zdradą, ale i śmiertelną chorobą.

Dziś w telewizji: Richard Gere jako zakochany playboy

Will Keane (Richard Gere) to przystojny 50-latek i właściciel popularnej restauracji na Manhattanie. Znany z licznych romansów i unikający zobowiązań prowadzi życie typowego wielkomiejskiego playboya. Wszystko zmienia się w chwili, gdy poznaje młodą i utalentowaną stylistkę, Charlotte Fielding (Winona Ryder). Mimo znacznej różnicy wieku, szybko rodzi się między nimi uczucie. Charlotte skrywa jednak dramatyczny sekret – jest śmiertelnie chora na serce. Lekarze nie pozostawiają złudzeń: zostało jej najwyżej kilkanaście miesięcy życia. Kiedy Will się o tym dowiaduje, zaczynać traktować ten związek poważnie. Nie potrafi się jednak pozbyć dawnych „nawyków”. Ich relacja zostaje wystawiona na ciężką próbę, gdy Will dopuszcza się zdrady.

Czy uda się pokonać czas i własne słabości?

Charlotte zrywa kontakt, a Will dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, jak wiele ona dla niego znaczy. W tle rozgrywa się dramatyczna walka z czasem i pogarszającym się stanem zdrowia młodej kobiety. Film stawia pytania o to, czy człowiek jest w stanie się zmienić i czy miłość może pokonać własne słabości, a także lęk przed utratą ukochanej. Obraz przyciąga nie tylko poruszającą historią i dobrze poprowadzoną fabułą, ale również znakomitą obsadą. Richard Gere i Winona Ryder tworzą przekonujący duet, a zdjęcia ukazujące Manhattan stanowią malownicze tło dla tej dramatycznej opowieści o uczuciach.

Film to propozycja obowiązkowa dla widzów szukających emocji i wzruszeń, a przede wszystkim dla tych, którzy wierzą w prawdziwą miłość. „Miłość w Nowym Jorku” już dziś, we wtorek, 17 czerwca o godz. 22:40 na antenie TVP 2.

