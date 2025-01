TVP pozwie wPolsce24 przez nowy program? „Działanie bardzo ryzykowne”

Od roku trwają intensywne zmiany w polskich mediach. W czasie kiedy Telewizja Polska straciła część widzów, dynamicznie rozwinęła się nie tylko Telewizja Republika, ale także stacja wPolsce24, która aktualnie wprowadza nowości programowe. Niektóre pomysły braci Karnowskich mogą jednak zaskakiwać.

Telewizja wPolsce24 będzie miała kłopoty?

W tym tygodniu stacja wPolsce24 wprowadziła „Torebkę Jakubowskiej” i „Tak lub nie”. Oba te programy, emitowane w dni powszednie, prowadzi Aleksandra Jakubowska. Pierwszy z nich to przegląd wydarzeń politycznych, drugi – rozmowy z politykami. Z ramówki zniknęły „Ekspres polityczny” i „Sparing”, których gospodynią była ta sama dziennikarka. Najwięcej emocji wywołuje jednak inny format.

Otóż we wtorek 14 stycznia na antenie telewizji braci Karnowskich zadebiutował „Tele-Ekspres wPolsce24”. Jego główną gwiazdą ma być dołączający do stacji Mirosław Rogalski, który za czasów poprzedniej władzy pracował w Polskim Radiu, a także był m.in. dyrektorem Akademii Telewizyjnej TVP, prowadzącym „Alarm” TVP 1 czy „Ekspres regionów” w TVP 3. Gospodynią programu będzie też Marta Piasecka, która w stacji wPolsce24 prowadzi m.in. „Raport” i „Wiadomości”.

„Tele-Ekspres wPolsce24” można oglądać codziennie o 16:50 przez około 20 minut. W tym czasie widzowie zobaczą przegląd wydarzeń z kraju i świata. Czym „Tele-Ekspres wPolsce24” ma się jednak różnić od „Teleexpressu” TVP1 i „Ekspresu Republiki”? – Mamy bardzo dobrą redakcję sportową. Będzie tam dużo informacji ze świata sportu i informacje pogodowe. Będzie też garść informacji z zagranicy, tak jak jest w przypadku naszych „Wiadomości”. To nas wyróżnia od Republiki. Mamy kilka informacji w przystępnym bloczku zagranicznym – przekazał „Wirtualnym mediom” Michał Adamczyk, dyrektor programowy wPolsce24.

Wiele osób przypuszcza, że wybór nazwy nowego programu wPolsce24 jest celowym zabiegiem stacji – wszystko po to, by „ukraść” widzów popularnego „Teleexpressu” od lat nadawanego na antenie TVP. Z tego powodu „Wirtualne media” skierowały do publicznego nadawcy zapytanie o to, czy ma zamiar podjąć kroki prawne w związku z nowym formatem inspirowanym „Teleexpressem”. Choć nadawca publiczny nie odpowiedział, to portal z podobnym pytaniem udał się do specjalisty od prawa medialnego.

– Wprowadzenie produktu o bardzo podobnej nazwie („Tele-Ekspres wPolsce24”), w tej samej „klasie towarowej” jest działaniem bardzo ryzykownym. Dla porównania, to tak jakby wPolsce24 wprowadziła do obrotu buty do koszykówki i nazwała je „Nike Air Jor-Dan Karnowski”. Prawo własności przemysłowej ściśle chroni TVP jako podmiot uprawniony do używania znaku towarowego „Teleexpress” – wyjaśnił Sebastian Urban w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”.

